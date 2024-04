Manuel Jiménez: No debió ocurrir ningún incidente, lo que establece el protocolo es inviolable

Ante lo que consideró como un irrespeto a la ley, Manuel Jiménez manifestó a la salida de la juramentación de su sucesor Dio Astacio, que “no debió ocurrir ningún incidente porque lo que establece el protocolo para las transiciones es inviolable porque están contenidos tanto en la Constitución como en las leyes”.

Según Jiménez, la ley y la Junta Central Electoral, establecen que durante la toma de posesión lo primero de la agenda es la presentación del estado financiero del ayuntamiento, pero contó que al llegar al evento lo pararon de la mesa, no le dieron la palabra y empezaron con la juramentación de Asatacio.

“¿Qué ocurrió? Que cuando yo llego a dar mis memorias me quitaron de la mesa, en ella no había letrero de Manuel Jiménez, no me dieron la palabra y empezaron a juramentarlo y digo yo "no espérate que lo primero de la agenda según la ley y la propia junta es presentar el estado de situación financiera, sin eso no me podía ir porque me estaría convirtiendo en cómplice de una violación de una regla de oro para la administración publica en cualquier país: rendir cuentas”, afirmó Jiménez.

Conforme a esto, el desde hoy exalcalde de Santo Domingo Este, calificó como “una falta de respeto a la ley” la postergación de su discurso con el estado financiero del organismo que dirigió y que a él le pueden faltar el respeto, pero que cuando se trata de cumplir una ley “no lo permite”.

“Lo veo como una falta de respeto a la ley. A Manuel Jiménez le pueden faltar el respeto pero cuando me toca cumplir una ley no lo permito”, dijo Jiménez.