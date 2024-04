“El desorden puede empezar ahorita, pero tienen que esperar que yo me vaya”, Manuel Jiménez entrega mando a Dío Astacio

El alcalde saliente de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, se quejó en la toma de posesión de Dío Astacio, quien tomará las riendas del municipio desde hoy (hasta 2028) y es de su mismo partido, el Revolucionario Moderno (PRM).

Jiménez tuvo un cruce de palabras con el presidente de la Sala Capitular del municipio, Juan Ramón Jiménez.

Jiménez se molestó porque quería presentar el informe financiero de su gestión en el acto de la juramentación de Astacio, y se le dijo que luego, y que el documento solo se entregaba a las nuevas autoridades, pero el también cantautor insistía en que tenía que leerlo antes del discurso del nuevo alcalde.

“Con esto de la Constitución y las leyes es que con esto no se puede inventar. Eso lo quiero decir de entrada porque esto es un atentado contra los preceptos elementales de las leyes de este país. ¿Y qué es esto? ¿Y pa´ dónde es que va esto? No, así no, me disculpan la imprudencia si lo fuera”, dijo el alcalde saliente.

Jiménez dijo que cumple un deber si es público tiene que dar cuenta de él y con eso no se juega. “¿Qué es esto? El desorden puede empezar ahorita, pero tienen que esperar a que yo me vaya“.

"Este es el informe que debo presentar, según la ley, en el primero turno de esta ceremonia solemne de cambio de mando", dijo Jiménez para empezar a leer su informe financiero.

Según lo visto, fue un descontrol en la organización de los tiempos y ciertas diferencias con el protocolo lo que habrían llevado a la ruptura de la secuencia a seguir, por lo que Jiménez se levantó e hizo entrega de los documentos al nuevo alcalde.

En su turno, Dio Astacio dijo que arranca su mandato en paz y armonía.

“A partir de hoy todo queda atrás, las heridas y los desacuerdos, somos humanos, pasan cosas porque nos equivocamos, pero este es un espacio para la hermandad y armonía”, dijo.