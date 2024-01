Abinader designa al colombiano Luis Ernesto García como comisionado de la reforma de la Policía Nacional

El consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana, Luis Ernesto García Hernández, fue designado Comisionado Ejecutivo para la Transformación de la Policía Nacional mediante el decreto 52-24.

El referido decreto dejó sin efecto el nombramiento de José "Pepe" Vila como comisionado policial.

García Hernández es profesional en criminalística por la Policía Nacional de Colombia y licenciado en derecho graduado de la Universidad La Gran Colombia.

Pronto anunciarán quién será el sustituto del asesor de la Policía, José Vila Lea también

Además, posee una especialización en Planeación Educativa de la Pontificia Universidad Javeriana y Manejo de Recursos de Inteligencia Humana Oficina Federal de Investigación es el Servicio de Seguridad y de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Cuenta con experiencia en reforma y modernización policial con énfasis en rediseño de sistemas de carrera, disciplina, modelos de educación y entrenamiento policial bajo estándares profesionales.

El ultimó cargo que ocupó fue de jefe de planeación y gerente del Proceso de Transformación Policial de la Policía Nacional de Colombia.

También, ha completado estudios especializados, como el Programa Alto Gobierno por la Universidad de los Andes, el International Economic and Political Forum por The London School Of Economics, y la Inteligencia Prospectiva Contra el Crimen Transicional de la Oficina De Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

García cuenta también con especialización en Curso Estratégico de Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados Policía Nacional de Colombia, Análisis Estratégicos de Alertas Tempranas por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial.

Asimismo, Curso de Policía Judicial en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad del Rosario, entre otras especialidades internacionales.