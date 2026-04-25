A sus 69 años, se gradúa 50 años después con una segunda carrera en la UASD

Sin miedo y con ganas de continuar formándose en sus estudios universitarios, Juan Ramón Rodríguez Miranda, a sus 69 años de edad, se graduó cum laude en su segunda carrera.

Desde su ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 1976, para estudiar la carrera de Derecho, Rodríguez Miranda fue uno de los 2,986 graduados en la investidura de su Alma Máter, pero ahora culminando la licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo.

Rodríguez Miranda, ayer cumplió un gran sueño y era estar graduado de periodismo, una carrera que le apasiona desde hace más de 30 años, pero las adversidades no lo detuvieron y durante su graduación expresó emoción por alcanzar este logro debido a su madre.

“Mi madre no quería que yo estudiara periodismo. Cuando mataron a Orlando Martínez, mi madre me dijo que yo no iba a estudiar periodismo y estoy cumpliendo un deseo de mi madre de darle este título que yo siempre quise darle, ser periodista”, manifestó contento por cumplir uno de sus sueños.

Dijo que desde que se graduó de derecho no ha parado de estudiar; esto lo ha llevado a una constante evaluación de conocimientos y fue uno de los empujes que tuvo durante cursaba su carrera de periodismo.

“Lo que pasa es que el abogado nunca termina de estudiar. Siempre tiene que estar en constante renovación cognitiva y eso te permite a ti que no te anquiloses, que no se oxiden los conocimientos, y eso me permitió la facilidad de ingresar al periodismo como carrera”, expresó.

Además, invitó a los jóvenes a no detenerse y estudiar, cada día luchar por sus sueños y no rendirse ante los obstáculos, tomando cada experiencia como un empuje para llegar a la meta.

“Lo más importante no es solamente el mundo material foráneo, el mundo interno. Parece un poco filosófico, pero no lo es. Cuando tú te encuentras a ti mismo, comienza el desapego hacia fuera, porque en la educación solamente estudian la relación del hombre con la sociedad, del hombre con la naturaleza, pero se ha excluido la relación del hombre con él mismo”, agregó.

la investidura

La ceremonia contó con 1,003 profesionales de las facultades de Humanidades, de Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias de la Salud; 456 de las facultades de Ciencias, de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería y Arquitectura; 414 de las facultades de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Ciencias de la Educación y Artes, para un total de 1,873 profesionales de grado correspondientes a las nueve facultades.

La investidura ordinaria se realizó en la Plaza Héroes de Abril en la sede del Alma Máter e inició con las palabras del rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, motivando a los graduandos a seguir formándose como profesionales y augurándoles éxito fuera de las aulas.

“Hoy lo hacemos en la Plaza Héroes de Abril de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), justo cuando se conmemora el 61 aniversario de la gesta patriótica de abril de 1965. Y qué mejor manera de rendir tributo a la patria y a nuestros héroes que dotar a nuestros jóvenes con el arma más poderosa que existe: la educación”, destacó.

Dijo que este acto representa la verdadera misión de las universidades, las cuales están llamadas a preservar el futuro científico, intelectual, económico y cultural de las naciones.