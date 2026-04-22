52.9% de los adolescentes desertó del sistema educativo y estos son algunos motivos

Frente a los desafíos que enfrenta el sistema educativo del país, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) presentó que la promoción de desertores es de 32.6% y el 52.9% son adolescentes.

Al presentar la cohorte 2016-2017 y 2018-2019 desde el primer año de secundaria, con un seguimiento de ocho años, presentaron que 52,000 estudiantes de una data de 162,000 han desertado del sistema educativo público por más de dos años, y los jóvenes provienen de zonas urbanas.

El 45% de los desertores aprobaron el año escolar, mientras que el 55% abandonó antes de culminar el ciclo; esta cantidad corresponde a estudiantes de primero de secundaria y adultos.

También, el 45% de los estudiantes encuestados por la IDEC presentó un episodio de salida abandonando el centro por un año completo; el 23% inició el año y no lo culminó.

Katherine Javier, consultora del IDEC, aseguró que al presenciarse mayor impacto de deserción en las provincias de Mao (47.6%), Monte Cristi (45.9%) y Nagua (con 44.9%), esto registra que en estos puntos se encuentra mayor nivel de vulnerabilidad en la educación.

El informe señala que las tasas de deserción varían considerablemente según características demográficas y condiciones iniciales de los estudiantes. La tasa de deserción calculada para estudiantes de nacionalidad haitiana 49.7% es aproximadamente 17 puntos porcentuales mayor a la registrada entre estudiantes dominicanos 32.1% y supera la del grupo de “otras nacionalidades”.

Las diferencias según sexo también son significativas: 40.0% de los hombres desertan, frente a 24.8% de las mujeres.

De igual manera, Jerson del Rosario destacó que los factores de mayor arrastre para la deserción escolar son los factores económicos, la desmotivación y desconexión curricular, rechazo académico acumulado, factores familiares, embarazo adolescente, violencia y clima escolar.

“La escuela se ha vuelto un rito preformativo: lleno las tareas, hago que estudio y me pones la nota. Estamos encontrando muchos bachilleres semianalfabetos. Una persona que no tiene capacidad de lectura, no sabe escribir y no tiene un coeficiente intelectual amplio”, manifestó durante su presentación.

Resaltó que una de las principales causas de deserción es el desinterés académico provocado por clases sin dinámicas que mantengan a los estudiantes activos o la desmotivación por el tipo de currículum académico.

“Si yo le pregunto a ChatGPT, anoto y paso con la tarea, paso de curso y no estoy aprendiendo, me dan una calificación y me voy del sistema”, aseguró que los avances en la tecnología han acomodado a los estudiantes a solo entregar tareas sin análisis propio.

Este informe busca mejorar las habilidades académicas para disminuir los climas que inciden en la deserción escolar y preuniversitaria. Para esto, los expertos prestaron los resultados de la investigación a maestros de la Universidad Iberoamericana (Unibe), así esto sea motivo de análisis.