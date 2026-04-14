La ADP presenta estado en que se encuentra la educación dominicana

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) presentó ayer su informe preliminar sobre los hallazgos y propuestas del gremio para mejorar el sistema educativo del país; esto se dio a conocer en el marco de su 56 aniversario.

En presencia del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, la ADP destacó que desde su fundación han luchado por el desarrollo de la educación, mantener el presupuesto educativo, mejora del currículum académico, inclusión de la tecnología y la inteligencia artificial en la educación y la formación ciudadana.

Una de las demandas de la institución que fueron puestas a discusión es la transformación estructural que marcha desde la despolización de la gestión educativa y el presupuestario del 4%, hasta las reformas legales que fortalezcan la autorización docente.

Otro punto es que la sobrepoblación áulica la califican como el factor más recurrentemente mencionado que impide los aprendizajes esperados, configurando un escenario donde la atención individualizada y la gestión efectiva del aula se tornan prácticamente imposibles.

Un tema debatido con recurrencia es el deterioro del clima escolar, caracterizado por violencia, acoso e indisciplina, que representa un desafío crítico para el cual la formación docente inicial y continua resulta manifiestamente insuficiente.

Soluciones a las demandas

La ADP sugirió que, para reducir la sobrepoblación de estudiantes en las aulas, es oportuno que cada docente tenga a su cargo máximo 25 estudiantes como condición básica para la calidad educativa.

Crear equipos multidisciplinarios reales en los centros educativos que incluyan psicólogos, trabajadores sociales, orientadores y especialistas en necesidades educativas especiales, con presencia efectiva y no meramente nominal.

Establecer un sistema de transparencia y rendición de cuentas para el uso del presupuesto educativo del 4% que incluya participación docente en la priorización de inversiones, auditorías periódicas y reportes públicos sobre el destino de los fondos.

Además, integrar la enseñanza sobre IA como contenido curricular transversal desde educación primaria, no solo como herramienta pedagógica sino como objeto de estudio crítico.

Congreso por el 56 aniversario de la ADP

Durante la apertura del congreso, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), Luis Miguel de Camps, destacó la lucha de la ADP por la mejora educativa y resaltó que, para dar respuesta a las necesidades educativas, la institución desarrolla la evaluación docente, además del acompañamiento a los maestros para sus capacitaciones.

“El rol de las maestras y de los maestros no hay mejor posible en el sistema sin fortalecer las capacidades del maestro; por eso estamos ejecutando la evaluación de desempeño docente después de realizarse como base para mejorar, acompañar y tomar decisiones con mayor precisión”, señaló el ministro durante el congreso en el Hotel Crowne Plaza.

Resaltó que la tecnología no puede imponerse en el aprendizaje debido a que esta debe estar sujeta y de la mano con el desarrollo.

“La educación no puede seguir gestionando la fragmentación, por eso hemos puesto en marcha la mesa de los cinco pilares, un espacio donde están representados estudiantes, familias, sociedad civil, social, educativa y el Estado a través del gobierno, construyendo acuerdos y asumiendo con responsabilidad los resultados”, manifestó.

En su discurso de apertura, el ministro afirmó que es fundamental discutir el futuro y para esto debe estar de la mano con el presente para fundamentar el desarrollo de la educación, mejorar las capacidades educativas y garantizar el seguimiento del currículo académico.

“Discutir el futuro siempre es fundamental y siempre es importante, pero hay una condición que no podemos perder de vista y es que el futuro de la educación no se construye si el presente no se sostiene. En este momento existe algo básico fundamental para que la educación funcione todos los días mientras trabajamos para mejorarla, porque podemos reformar modelos, enfoques, espacios de mejoras de varios tipos, pero hay algo que no podemos permitirnos y es que la educación se detenga cada día sin clases; eso es una oportunidad que no vuelve. Cuando se interrumpe, no se afecta una estructura abstracta, se afecta a los estudiantes y ese impacto no es igual para todos”, agregó.

Por su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, destacó las luchas del gremio por la mejora de los planteles educativos y las condiciones en los centros.

“La defensa permanente del derecho a la educación del pueblo dominicano, movilizándonos por la construcción de escuelas y liceos en todas partes del país, cuando nadie lo hacía, ni lo ha hecho nunca; la ADP se movilizó por la democratización de la educación (cobertura), por gobernanza educativa compartida; por mayor presupuesto educativo; por mejoría del sector estudiantil con el INABIE”, dijo.

Durante el congreso, el gremio reconoció al doctor José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, por sus aportes a la neurociencia.

El congreso culminó este martes 14 de abril.