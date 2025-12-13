Reeligen al padre Secilio Espinal rector de PUCMM

Santiago,RD.- El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, anunció la renovación por un período de cuatro años más, de la rectoría del reverendo padre doctor Secilio Espinal Espinal, comenzando desde el 22 de octubre de 2025 hasta el 22 de octubre de 2029.

El anuncio se realizó durante la Presentación de Memorias 2024–2025, en un acto celebrado en el campus de Santiago, en el que se destacaron los principales avances alcanzados por esta universida.

Durante la misa de acción de gracias celebrada este viernes y presidida por el, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el padre Secilio Espinal destacó el apoyo decidido del Estado y el sector privado, en estos últimos cuatro años, en los campus de Santiago y Santo Domingo.

“Se ha dado con ellos esa alianza de triple hélice entre la academia, el Estado y el sector productivo. A todas y a todos, por ese gran apoyo durante estos años que han pasado, muchísimas gracias”, dijo Espinal.

Durante la presentación de memoria institucional 2024-2025, el rector resaltó que este último año, la universidad ha logrado una consolidación institucional sin precedentes.

En este contexto, la PUCMM se consolidó como la universidad número uno de la República Dominicana en los principales rankings internacionales, incluyendo QS World University Rankings 2026, QS Latin America & Caribbean 2026, Times Higher Education (THE) Latin America 2026, UniRank 2025, EduRank 2025 y Webometrics 2025, siendo además la única universidad dominicana incluida por segundo año consecutivo en el THE Latin America University Rankings, ubicada en el rango 126–150 de América Latina.

Asimismo, se posicionó en el rango 151–160 en QS Latin America & Caribbean 2026, como la cuarta del Caribe, y fue reconocida como la universidad líder en sostenibilidad de la República Dominicana y del Caribe en el QS Sustainability 2026, destacándose en gobernanza, impacto social, educación ambiental e investigación.

El liderazgo institucional en STEM (ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas) se refleja en una oferta académica amplia y diversa, integrada por 48 programas en estas áreas, que abarcan 16 carreras de grado, 23 programas de postgrado y 9 programas de técnico superior, además de 12 certificaciones técnicas especializadas.

En el ámbito académico, sobresalen la acreditación internacional ABET del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas, el Reconocimiento de Alta Calidad en Assurance of Learning otorgado por AACSB, así como la continuidad de las certificaciones ISO 9001 e ISO 21001, que respaldan la mejora continua de los procesos institucionales.

El rector también destacó avances relevantes en indicadores académicos y estudiantiles, con una matrícula de 13,890 estudiantes, un crecimiento acumulado del 24 % en los últimos cuatro años, una empleabilidad global del 95 % a más de seis meses de graduación y un 98.7 % de satisfacción entre los egresados.

En investigación, la PUCMM gestionó 38 proyectos científicos activos, con financiamiento superior a RD$290 millones, consolidándose como la institución académica con mayor producción científica del país.

En materia de investigación e innovación, desarrolló proyectos estratégicos en áreas como inteligencia artificial, neurociencia, resiliencia climática, inocuidad alimentaria y tecnologías emergentes, incluyendo iniciativas vinculadas a la microelectrónica y semiconductores, alineadas a la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de los Semiconductores (ENFIS), como parte de su compromiso con la innovación y la formación de talento especializado.

En infraestructura académica, tecnológica y de bienestar, la PUCMM ejecutó importantes obras estratégicas en ambos campus, entre las que destacan la inauguración del nuevo Polideportivo del campus de Santiago, con estándares internacionales; la apertura del Cibao Pádel Club, primer complejo deportivo universitario de pádel del país; la remodelación integral del Auditorio de Ciencias de la Salud; así como la modernización del Edificio Padre Arroyo, que incorpora nuevos laboratorios de informática, áreas de salud y espacios para el desarrollo profesoral.

A estas iniciativas se suman la puesta en funcionamiento del Laboratorio Financiero Bloomberg, el Estudio de Cine del campus Santo Domingo, la Mediateca Itinerante del Centro León y nuevas facilidades de servicios financieros dentro del campus.

Como parte de su compromiso con el bienestar integral, la Universidad fortaleció y amplió su Servicio de Atención al Bienestar (SAB-PUCMM), enfocado en programas de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento a estudiantes y colaboradores.

En internacionalización, la PUCMM celebró en el país la XXI Asamblea General de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), realizada por primera vez en la República Dominicana, con la participación de más de 40 rectores y representantes de 68 universidades de 17 países.

En este encuentro, el rector de la PUCMM fue designado vicepresidente de la Subregión México, Centroamérica y el Caribe, fortaleciendo el liderazgo de la Universidad en la educación superior católica regional.

Asimismo, la PUCMM participó en el Jubileo del Mundo Educativo, celebrado en el Vaticano y presidido por el Santo Padre.