DNCD aplica protocolo para contrarrestar el narcotráfico en entornos escolares

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) afirmó que tiene un compromiso inquebrantable con la protección de la niñez y la adolescencia, y su firme postura contra la venta de sustancias narcóticas en las proximidades de los centros educativos del país.

La institución destacó que valora y se suma a la iniciativa del Listín Diario, cuyo objetivo es proteger y asistir a la población más vulnerable.

En lo referente a las denuncias de venta de drogas en los entornos escolares, la DNCD informó que está aplicando un protocolo de actuación estricto y confidencial.

Sostiene que una vez que se reciben informes sobre posibles individuos ofertando drogas cerca de las escuelas, la institución procede a actuar de inmediato.

Dijo que el protocolo procura ser lo más confidencial posible para no afectar la tranquilidad de los centros educativos.

Señala que previa autorización del Ministerio Público, se realizan los levantamientos de inteligencia necesarios para verificar las denuncias y proceder conforme a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD aseguró que está dando respuestas a todas las denuncias que llegan por distintas vías. "Es nuestra misión hacer cumplir la ley, siempre respetando el debido proceso y resguardando los lugares públicos", aduce.

El organismo antinarcótico reafirma su compromiso de enfrentar el tráfico de estupefacientes en todo el territorio nacional, priorizando la seguridad y el bienestar de las nuevas generaciones.