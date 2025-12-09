Advierten “contracultura” e “indecencia monetizada” atentan contra menores

Los fenómenos sociales de la “contracultura” y la “indecencia monetizada” están atentando contra la sociedad dominicana, especialmente en la vida de los niños y adolescentes, advirtieron expertos a LISTÍN DIARIO.

Según los especialistas, el país enfrenta un problema que no está recibiendo suficiente atención del Estado: el aumento de menores involucrados en hechos delictivos.

“La calle está llena de riesgos”, dijo el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, al señalar la presencia de antivalores que, según dijo, “todos sabemos que nos están perjudicando”.

“La contracultura y los antivalores predominan muchas veces con una mirada desatenta del Estado”, subrayó.

“Aquí hay elementos de contracultura que atentan con las esencias mismas de la sociedad dominicana”, agregó Santana.

Miguel Franjul atento en una conversación con Roberto Santana.JOSÉ A. MALDONADO/LD

El experto en régimen penitenciario explicó que estas influencias negativas afectan a los adultos, pero golpean con más fuerza a los jóvenes.

“Indiscutiblemente impactan en los adultos, y si impactan en los adultos, imagínese lo que pasa en los jóvenes y en los adolescentes que ven que el que tiene el punto de droga es el líder”, dijo.

El funcionario pidió que el tema sea atendido por todos los sectores —políticos, religiosos y medios de comunicación—.

“No podemos mirar hacia otro lado. Este problema ya está sobre nosotros”, advirtió. “Yo espero que algún día se resuelva, pero que se resuelva y que las autoridades dominicanas actuemos con responsabilidad”.

Conductas lucrativas

En tanto, el psicólogo y experto conductual, Luis Bergés, acuñó el término “la indecencia monetizada” para señalar que las conductas indecentes no solo se promueven, sino que son lucrativas.

“Ahora los decentes somos más pobres y los indecentes cada vez más ricos... se promueve más conductas antisociales”, enfatizó el especialista.

Bergés lamentó que esta nueva tendencia esté arrastrando incluso a niños de hogares estables a participar en “juegos extremos” con tintes antisociales.

El exdirector del Centro Conductual para Hombres subrayó la urgencia de proteger a la familia y la escuela como los “dos espacios más seguros” para la prevención y resocialización, criticando a la cultura moderna que, según él, antes protegía a la niñez, pero ahora “nos desprotege” con sus mensajes.

Santana y Bergés hablaron del tema este lunes durante una nueva edición del “Panel de Expertos”, en esta ocasión para analizar el fenómeno de los menores en la delincuencia, organizado por el Listín Diario. El panel fue dirigido por el director de este periódico, Miguel Franjul.

El psicólogo Luis Bergés expone en el Panel de Expertos.JOSÉ A. MALDONADO/LD

También participaron el general José Santana, director de la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescente; el defensor público, Guillermo Camilo; el encargado de la División de Protección y Restitución de Derechos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Felin Hernández; la técnica del Departamento de Riesgos Sicosociales del Ministerio de Educación, Kastiuka Santana; y la psicóloga policial, Rumilda Belliard.

Crítica al sistema de justicia penal

El psicólogo también lanzó una fuerte crítica al sistema de justicia penal, calificando el término “adolescentes en conflicto con la ley penal” como un eufemismo.

Bergés argumentó que esta terminología encubre la falta de respuesta social a las necesidades de la niñez y sugirió cambiarla a “adolescentes en encuentro con la ley penal”.

“Yo me pregunto, ¿qué puede hacer un niño con lo que la vida hace con ellos? [...] Por la brecha que se están viendo aquí, parecería que los conflictos los tenemos quienes no les estamos dando respuesta a sus necesidades”, afirmó Berges.

Los tres factores de la “ruta del delito”

Bergés, basándose en su experiencia con más de 40,000 casos, señaló que la violencia se transmite por generaciones y que el 62% de la población usuaria que atendió relataba historias de infancia sumamente traumáticas.

Indicó que la fase de inicio delictivo ha disminuido del promedio de 14 años a edades más tempranas, lo que se relaciona con tres factores críticos en el entorno familiar: ausencia de lazos afectivos de las figuras de cuidado primario, falta de supervisión y negligencia plena, exacerbada por una estructura social discriminatoria que obliga a los padres a luchar por sobrevivir.

Igualmente, familia con desvalidez, hogares donde los padres están enfermos (por consumo de drogas) o involucrados en el delito, lo que representa un riesgo directo para la vida del niño.

Bergés mencionó que el maltrato y la incertidumbre mantienen al niño en “modo amenaza” con una sobreproducción de la hormona cortisol.

“Los niños maltratados pueden incluso presentar áreas cerebrales más pequeñas, como la amígdala, lo que los hace más impulsivos”, enfatizó el experto conductual.

El especialista criticó la “derrota” del propio Estado por no invertir con calidad el gasto público, obstaculizar el diálogo intersectorial y desmantelar plataformas de profesionales capacitados cada cuatro años.