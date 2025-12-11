Depositan proyecto de ley que busca fusionar los ministerios de Educación

Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (MINERD).

A través de una nota de prensa se informó que la reforma se enmarca en el “Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública”.

“El proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria. La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos”, dice la comunicación.

Entre las principales novedades están: La supresión del MESCyT, transfiriéndose al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias.

La creación del Consejo Consultivo de Educación, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al MINERD en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas.

Sumado a esto, la actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación, consolidando viceministerios y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y aseguramiento de la calidad.

Además, la implementación de un proceso transitorio ordenado, que incluye reubicación de personal, transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del MINERD.

También la declaración “de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato para presentar en un plazo de 12 meses propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación”.