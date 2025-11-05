Educa dice falta formación docente en las nuevas tecnologías

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) informó durante el conversatorio "Re-imaginar la educación en la era de las tecnologías emergentes", que el 25% de los jóvenes entre 15 y 17 años no continúa sus estudios en el país, marcando una notable relación entre la pobreza y el nivel de educación alcanzado.

Además, aseguró que “falta” la debida formación y actualización docente para las nuevas tecnologías: recursos didácticos, apoyos tecnológicos y adecuación de aulas para nuevas formas de enseñanza.

El foro, llevado a cabo en la sede central del Banco Popular Dominicano, dejó abiertas las puertas del diálogo para abordar los desafíos de la educación contemporánea en la República Dominicana.

La directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa, señaló que el 78.5% de la población dominicana no tiene "niveles adecuados" de acceso a una “conectividad significativa”.

"Aún contamos con una conectividad insuficiente y muchas desigualdades en las distintas regiones del país", aseguró Sosa.

Asimismo, señaló la importancia del servicio de internet en esta era donde la educación explora e inserta nuevas herramientas de aprendizaje.

Sosa explicó que el servicio de internet les permite aprovechar nuevas herramientas que enriquecen modelos educativos, así como los recursos didácticos a través de plataformas digitales, cursos en línea y recursos interactivos y tutoriales.

En 2024, el Gobierno reportó que 4,987 centros educativos fueron impactados con internet de banda y fibra óptica por medio del programa presidencial Proyecto de Conectividad Escolar, con el fin de “cerrar” la brecha digital.

Por medio de ese programa, también fueron impactados 1,568,665 estudiantes y 77,554 docentes, según los reportes.

Docente y la tecnología

Mientras que el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) reportó haber capacitado alrededor de 45 mil docentes en el primer trimestre del año 2025, en diferentes áreas, entre ellas tecnologías, que representó el 34% de los docentes totales.

Sosa señaló que, con relación al uso de las redes sociales en docentes, solo el 17.7% de estos usa LinkedIn, WhatsApp y Facebook para acceder a oportunidades de capacitación.

El 19.5% utiliza webinars como medio de perfeccionamiento profesional; el 20.8% usa foros virtuales de discusión sobre manejo de las Tecnologías de la Información (TIC) para incorporar buenas prácticas y el 23.6% participa en debates entre el equipo docente sobre buenas prácticas de manejo de TIC.

Con relación a la formación continua de los maestros en el uso de las TIC, Sosa señaló que, de las modalidades más usadas, son tutoriales de YouTube; el 59% de los docentes los utiliza para su desarrollo profesional.

El 40% participa en charlas sobre el uso de las TIC o temas relacionados; el 38% realiza cursos o diplomados del Inafocam sobre manejo de TIC Y EL 32% toma cursos en plataformas digitales.

Mientras que el 27% cursa programas o diplomados en universidades; el 13% no ha participado en proceso de formación continua y el 9% participa en centros tecnológicos comunitarios.

Con relación al uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de la enseñanza, Sosa señaló que solo el 9.6% de los maestros ha utilizado inteligencia artificial.

El 86.5% utilizó la IA para fines de investigación de contenidos; 67.6% en asistencia virtual para responder preguntas de estudiantes; 64.9% en elaboración de preguntas para evaluaciones y el 5.4% en análisis de datos de sus estudiantes.

Al evento asistió el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Banco Popular, José Marmol, y la Susana Martínez Nadal, presidenta de Acción Empresarial por la Educación (Educa).

Fusión ministerial

Tras ser abordado por la prensa, García Fermín expresó que está de acuerdo con la fusión del Ministerio de Educación y el Mescyt, pero conlleva un proceso que no es “tan sencillo”.

“Es un proceso que no es tan sencillo, es complejo, porque son dos sistemas que deben fusionarse para que todo salga de la mejor manera, a favor de la educación”, expresó.

Así también, el escenario fue oportuno para que el Banco Popular Dominicano y la Acción Empresarial por la Educación anunciaran la realización en los próximos días 21 y 22 de noviembre de la vigésima novena edición del Congreso Internacional Educación. Aprendo 2025. El evento será realizado en el salón La Fiesta del Hotel Jaragua.