Joven con discapacidad vence obstáculos para graduarse del programa Inglés de Inmersión

La desarticulación en su pierna izquierda no fue un obstáculo para que Anderson se graduara del Inglés de Inmersión 2025, y ahora anhela terminar sus estudios de informática y luego especializarse en ciberseguridad.

Ayer, el joven de 23 años se convirtió en el graduando número 20 mil del programa de inglés facilitado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología (Mescyt) en su vigésima educación.

Al inicio del programa, Anderson recién empezaba a utilizar su prótesis y adaptarse a lo que sería un nuevo reto para él. Sus clases siempre eran en un tercer piso, lo que su supervisor consideró un obstáculo debido a su discapacidad.

"Este año inicié a utilizarla para venir a eso y me incorporé de una vez a lo que es el inglés. Demostré que mi discapacidad no era un obstáculo porque me quise quedar en los cursos que me tocaban, que usualmente eran el tercer nivel, y no tuve problema", dijo contento por culminar el programa y superar su reto de subir las escaleras todos los días temprano para llegar a su clase.

El joven no veía su discapacidad como una barrera para lograr sus sueños de aprender el idioma inglés, sino que fue una motivación para inspirar a otros para cumplir sus metas.

Luego de culminar su licenciatura en Informática que realiza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Anderson desea especializarse en ciberseguridad.

Otra graduanda que para lograr su sueño tuvo que sobrepasar barreras fue Carmen Beras, de 24 años, quien a pesar de tener tres niños y no contar con la ayuda suficiente para su cuidado, asistió a sus clases y culminó el programa de Inglés de Inmersión.

“En muchas ocasiones se me complicaba dejar los niños en la casa e irme a las clases, pero siempre buscaba la manera y también los maestros eran flexibles y me permitían unos minutos”, dijo Beras, al salir de la investidura.

Sobre la graduación

El Mescyt celebró ayer la vigésima graduación del Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad 2025.

El acto de investidura se realizó de manera simultánea en distintos puntos del país, graduando a 20,000 jóvenes.

Durante el acto, el ministro Franklin García Fermín destacó el valor del programa para ampliar las oportunidades laborales y académicas de miles de jóvenes en todo el territorio nacional, abriendo nuevas puertas a la formación.

“La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir un país más competitivo”, manifestó García Fermín al resaltar que el dominio del inglés se ha consolidado como una habilidad esencial.

El titular del Mescyt subrayó que el programa representa una puerta de acceso a empleos mejor remunerados, becas internacionales y nuevas oportunidades para los jóvenes.

“Hoy celebramos su esfuerzo, su disciplina y su compromiso. Cada uno de ustedes es ejemplo de que cuando el Estado invierte en la juventud, el país entero avanza”, expresó.

Este programa, desde su creación, ha beneficiado a más de 150 mil dominicanos que han sido parte de esta oportunidad que brinda el Mescyt. Algunos jóvenes se han insertado en sectores como turismo, tecnologías de la información, call center, aviación comercial, servicios corporativos y comercio internacional.

“Este programa ha cambiado la vida de miles de jóvenes en todos los rincones del país. Lo que hoy reciben no es solo un certificado: es una llave para abrir oportunidades reales en el mundo laboral y académico”, agregó García Fermín.

Según datos del Mescyt, las graduaciones del Programa de Inglés de Inmersión han mostrado resultados contundentes, destacando que más del 70 % de los egresados logra empleo formal en menos de un año, gracias a la formación continua del proyecto.

Además, el programa opera en 32 provincias, con sedes en universidades, centros tecnológicos e institutos superiores.

El ministro destacó los avances del programa en la región Sur y el impacto de las nuevas sedes en zonas vulnerables.

Además, aprovechó para anunciar la apertura de nuevos en Paraíso, Barahona, Estebanía, Capotillo, Pantoja, Manoguayabo y Guanuma, así como la expansión proyectada para Guerra, Los Mina, Los Alcarrizos y Pedernales.

La ceremonia concluyó con unas palabras en inglés del representante de la promoción, Daniel Ambiorix Grullón, quien en nombre de cada uno de los graduandos agradeció al ministro y a los maestros del programa por su dedicación para que ellos puedan abrirse nuevas puertas en el campo laboral.