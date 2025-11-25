Ministro García Fermín recibe Doctorado Honoris Causa en Educación durante investidura

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, fue reconocido por la Universidad Adventista Dominicana con la distinción Doctor Honoris Causa en Educación, durante la quincuagésima investidura ordinaria de esa institución académica.

García Fermín expresó su gratitud y destacó el compromiso de la universidad con la formación integral de profesionales al servicio del país.

“Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Universidad Adventista Dominicana por su invaluable aporte a la formación integral, técnica y humanista de miles de profesionales”, afirmó el ministro durante la ceremonia de graduación.

El reconocimiento fue entregado en presencia del presidente de la Unión Dominicana de los Adventistas, pastor Teófilo Silvestre, y del rector universitario, pastor Oreste Natera, quienes encabezaron el acto.

El ministro García Fermín felicitó a las autoridades universitarias y a la Iglesia Adventista por su contribución a la construcción de un mejor país mediante la educación de calidad.

Durante el discurso central de la investidura, el pastor Silvestre resaltó el rol de la academia como una institución dedicada a preparar profesionales de alto nivel.

Reconoció especialmente a la primera cohorte del Doctorado en Educación, integrada por 27 graduandos y avalada por el MESCyT.