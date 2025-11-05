Padres exigen terminación de cancha que esperan por más de tres años en escuela de Sánchez, Samaná

Un grupo de padres del Centro Educativo Carmela Shepard en el municipio de Sánchez de la provincia Samaná exigieron la terminación de la cancha de la escuela que llevan esperando desde hace más de tres años.

Explican que la construcción del espacio deportivo lleva todo ese tiempo paralizada, debido a que supuestamente al ingeniero encargado de la obra todavía no le han pagado.

Los padres amenazaron con realizar una protesta, para exigir además que se evite utilizar aulas móviles dentro del plantel, para asegurar mejores condiciones educativas para los estudiantes.

Indicaron que las clases de jornada escolar extendida se han visto afectadas, ya que no cuentan con el espacio suficiente para todos los alumnos de la escuela.

Los tutores de los alumnos se presentaron ante el director del Distrito Educativo 14-05, Freddy de Jesús, con la finalidad de entrar en diálogo para resolver las diversas problemáticas que los apremian.

Aprovecharon el espacio, además, para exigir la terminación de la escuela Villa Liberación, que lleva más de 13 años en construcción.