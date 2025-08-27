ADP protesta en Distrito Escolar 18-01 en reclamo de regreso y nombramientos de profesores

Decenas de profesores acudieron este miércoles a las instalaciones del Distrito Escolar 18-01, dejando sin clases a miles de estudiantes que por tercera vez debieron acudir a sus centros escolares de Galván y Neyba.

La protesta organizada por las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en los referidos municipios, busca el traslado de maestros de idiomas e informática que postularon en otras jurisdicciones por presuntas amenazas.

El gremio magisterial, reclama, además, el nombramiento de al menos 27 maestros de las mismas áreas y de otros que se encuentran en el banco de elegibles desde el año 2021.

Los presidentes de ADP en Galván y Neyba, Wander Cuevas y Carlos Lebrón, llamaron al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, a que se sensibilice frente las causas de sus compañeros, mientras, mostraban a la prensa una comisión enviada a varios viceministros de la institución.

“Maestros que concursaron por las plazas de este distrito están siendo desplazados, dividiendo la familia, enviándolos a lugares lejanos como Pedernales, Ocoa y Santo Domingo teniendo nosotros las plazas en este distrito avaladas por las propias autoridades locales”, dijo Cuevas.

Mientras militares y miembros de la Policía Escolar resguardaban las instalaciones del distrito escolar, dirigentes adepeistas advirtieron a las autoridades de nuevas protestas si a más tardar el viernes no tienen repuestas a sus demandas.

“Nosotros les hacemos a los docentes de idiomas que fueron nombrados a otras regionales a que no se presenten y a todos los maestros que conforman este distrito que abandonen las horas de idiomas hasta tanto ellos den respuestas y nosotros hagamos una asamblea”, dijo Carlos Lebrón.

VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS

Las directoras de la Regional 18 y del Distrito Escolar 18.01, Virginia Encarnación e Irudys Feliz, coincidieron en afirmar que los maestros que fueron designados en otras jurisdicciones no fueron presionados, sino, que optaron postularse en esas jurisdicciones al no encontrar en una plataforma digital las proyecciones del referido distrito, a pesar de haberlas enviado.

Encarnación, reconoce que se requieren de los educadores de idiomas porque los pocos que hay en la zona son de otras áreas y que, debido a eso, sometieron un listado de 26 personas al Ministerio de Educación.

“Un mes antes habíamos enviado las necesidades que tenemos, solo del Distrito Escolar 18-01 mandamos una cantidad de 26 docentes en las áreas de idiomas y de informática. Seguimos gestionando la solución a ese reclamo”, dijo Encarnación.

Irudys Feliz, informó que el 14 de mayo pasado enviaron las necesidades de maestros de idiomas y de informática que estaban en el banco de elegibles y que cuando su distrito no salió en la proyección en la plataforma, se trasladó al Minerd.

“En otro momento, el 7 de julio, nos acompañó el presidente de la seccional de ADP en Neyba, Carlos Lebrón y me sorprende algunas declaraciones que han dicho en este momento”, dijo.

La directora del distrito escolar dijo estar consciente que para trabajar el Ingles requieren maestros del área que algunos de los que trabajan no tienen esa formación y que, por eso, hacen dos semanas volvió a enviar la lista de las 26 personas que están en banco de elegibles.

“Nosotros como regional y distrito hemos hecho todo lo habido y por haber, inclusive tengo un audio donde el presidente de ADP seccional Galván, Wander Cuevas, admite que nosotros hemos gestionado y hemos colaborado para que eso se dé”, dijo Feliz.