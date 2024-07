Ángel Hernández no vamos a premiar a maestros deficientes con un 17% de incentivo

El ministro de Educación, Ángel Hernández, respondió este lunes al reclamo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de que se mantenga la escala porcentual de los incentivos por la evaluación del desempeño docente de la resolución 29-14, en la que establece un 17% para los maestros que obtengan un calificativo “mejorable o deficiente”.

De acuerdo con el ministro, ninguna empresa que realiza un procedimiento de este tipo premia a quienes no tuvieron éxito, a lo que ejemplificó que si un profesor sabe que le incrementaran un 17% por no hacer nada, eso mismo hará “nada”.

“Establecer una escala a partir de un 17% para los docentes de bajo desempeño, es decirle a los que se preocupan y hacen su trabajo que no trabajen, que como quiera van a tener un 17% en aumento de salario. Un docente que no planifica, que no tiene disciplina, no controla el aprendizaje de los niños, ¿cómo le premiamos?”, precisó al ser abordado tras la culminación de la concentración que realizó la ADP por este mismo motivo, frente al Minerd.

Hernández dijo que está a favor de que aquellos que no tengan éxito en las evaluaciones reciban cursos remediales por seis meses y vuelvan a tomarla cuando superen las limitaciones, pero se mantiene una disposición de nulidad de aumento para los deficientes.

“Si hacen eso, no hay ningún problema, se le aumenta también, yo estoy de acuerdo con aumentarles un 20, un 30, un 40, a los docentes con un buen desempeño, pero a los que están mal no se puede premiar” indicó.

Además, dijo que el Ministerio de Educación convocará la evaluación de desempeño en su momento, aun sin llegar a ningún consenso, considerando que están facultados para establecer la escala y únicamente comunicarlo al sindicato, no negociar.