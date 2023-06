García Fermín: El Listín intenta dañar imagen del programa Inglés de Inmersión

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, afirmó ayer que el programa Inglés de Inmersión marcha bien y que contrario a lo que sostienen dos reportajes del Listín Diario, el plan de estudios “ni ha chocado con la inoperancia ni ha colapsado”.

En una carta al director del Listín Diario, Miguel Franjul, el doctor García Fermín sostiene que con el cambio de gobierno en agosto de 2020, “había 23,625 estudiantes y ahora hay 25,500”, lo que indica que en casi tres años de gestión ha aumentado 1,875, lo que daría un promedio de 625 nuevos alumnos por año en todo el país.

El ministro expresa en el primer párrafo de su misiva que los periodistas de este diario, Shaddai Eves y Adolfo Valenzuela, usando “algunas medias verdades, intentan dañar la buena imagen que se ha ganado en la sociedad dominicana el programa de Inglés por (sic) Inmersión”, que dirige el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MECyT).

Tanto Eves como Valenzuela, en el relato de sus experiencias como estudiante actual y profesor renunciante, presentan hechos puntuales que el ministro García Fermín no responde, como es la cancelación masiva de profesores con el cambio de gobierno, lo que provocó la actual falta de docentes, de libros y las dificultades para comenzar los cursos.

En cambio, el ministro expresa que “después que se inició el gobierno de Luis Abinader se han abierto nuevos centros en distintos puntos del país, como son Pedernales, Invivienda, Sabana Perdida, Villa Altagracia, Puerto Plata, Río San Juan, Las Guáranas y se amplió al doble en el Instituto Dominico Americano, una sucursal en Higüey y otra en San Francisco de Macorís”.

Agrega que en el año 2020 el programa tenía 110 centros y ahora tiene 121, mientras que los graduados en 2020 fueron 5,889 y en 2022 ascendieron a 12,000.

No obstante, García Fermín no dice que en el 2020 el país estaba en lo más alto de la pandemia de Covid-19 y la docencia estuvo paralizada casi por completo.

Respecto a los sueldos de los docentes, en su carta el ministro informa que “antes se les pagaban 19,320 pesos mensuales por tanda y en noviembre de 2022 se les aumentaron a 25,116 pesos, todo lo cual se ha logrado con el mismo presupuesto”.

Muestra los exitos, pero de la pasada gestión

Dice que en enero de 2020 –antes del inicio de su gestión como ministro- “se desarrolló el proyecto de Inglés Avanzado para Call Centers a iniciativa de las industrias de este sector”, programa que continúa con el nombre de Nivel Superior Avanzado, que se imparte tres veces al año, de forma virtual, con 150 estudiantes por trimestre.

Agrega que en junio de 2020, antes de asumir como ministro, “el Programa de Inglés por (sic) Inmersión fue incluido en el Catálogo de Ofertas Dominicanas de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dando como resultado que en el año 2022, la República de Ecuador nos eligiera para el proyecto de la nivelación académica en el idioma inglés de un grupo de estudiantes universitarios ecuatorianos, con el fin de poder prepararse para tomar exámenes especializados como TOEFL y TOEIC , los cuales son requisitos de acceso para becas internacionales en muchas partes del mundo”.

Citó que durante este año 2023, la Alcaldía de Barranquilla, Colombia, eligió de nuevo “el Programa de Inglés por (sic) Inmersión para servir de modelo y eje facilitador que permita replicar las experiencias del programa en esa ciudad hermana, lo que significa las primeras incursiones del Programa de Inglés por (sic) Inmersión en el plano internacional, desarrollando así esta nueva etapa internacional de la Dirección de Lenguas Extranjeras de este Ministerio”.

“Una institución que haya alcanzado tantos logros lo que merece es que la gente sensata la aplauda y no que la censure ni que la denigre”, finaliza la carta de García Fermín.

Lo que dijo el Listín ayer

En su crónica titulada “Deseo de aprender inglés chocó con la inoperancia de un buen programa”, Shaddai Eves describe que desde que fue beneficiada con un beca en octubre de 2022, vivió un rosario de esperas para el inicio de la docencia, que inicialmente se pautó para comenzar en enero pasado, pero después de mucho reclamar, fue a final de febrero cuando empezó.

Citó que aunque se hizo una evaluación para separar los alumnos avanzados de los iniciales, al final tuvieron que mezclarse todos porque no había profesores, al punto de que el coordinador “decidió fungir como maestro nuestro, algo que no estaba dentro de sus obligaciones”.

Relata que entre sobresaltos recibieron docencia con el coordinador y otro maestro hasta mediados de mayo, cuando “nos dan la información de que los únicos dos maestros ya no pueden continuar por situaciones personales”.

“En la actualidad, estamos tomando clases virtuales, con un nuevo profesor, quien ni siquiera reside en la capital, donde está la mayoría de nosotros.

Las clases deben comenzar a las 5:00 de la tarde. Sin embargo, estamos comenzando a las 6:00 de la tarde. También nos cortaban la hora de cierre, que debía ser a las 9:00 de la noche.

Además, notamos un mal manejo del proceso de reclutamiento: el nuevo maestro no ha tenido el debido entrenamiento y el Mescyt no se asegura de que estamos recibiendo una enseñanza de calidad”.

Agrega Shaddai que mientras tanto, no hay profesores en la tanda nocturna, no hay coordinación, los libros como material de apoyo no han estado a tiempo y un sinnúmero de precariedades y problemas.

El exprofesor

Al contar su experiencia como profesor desde el inicio del programa Inglés de Inmersión, el periodista Adolfo Valenzuela explica que todo comenzó muy bien durante años.

Botaron los maestros

“La mayoría de técnicos, profesores, supervisores y administradores que trabajaban en el programa, luego del cambio de gobierno en agosto de 2020, fueron desvinculados para darles espacios a los nuevos empleados, lo que ha afectado ampliamente el desarrollo de las metas iniciales”, apuntó Valenzuela en su crónica de ayer.