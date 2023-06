El programa de Inglés de Inmersión, en el que el gobierno ha invertido más de 5,000 millones de pesos, “está en el suelo”, afirmó su creador, Juan Valdez, quien reveló que las autoridades se han negado a evaluarlo desde que fue puesto en marcha hace 18 años.

“En educación, lo que no se evalúa, se devalúa. Eso fue lo que le pasó al Inglés de Inmersión”, expresó el profesor Valdez, quien informó que pese a las reiteradas propuestas en los 18 años de desarrollo del programa, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), nunca lo ha evaluado.

Valdez explicó que desde el inicio formal del proyecto en el año 2005, ha propuesto a los gobiernos evaluarlo y redefinirlo, y actualmente, tan pronto hubo un cambio de gestión gubernamental, la Asociación de Docentes de Inglés del país, llevó la petición a las autoridades sin obtener una respuesta positiva.

Su proponente y creador estableció que la calidad de este programa en el que se ha invertido “no menos de 5,000 millones de pesos” está “en el suelo”.

Y que esto se puede comprobar considerando que en el año 2019, el 70 % de los muchachos que se graduaron del programa y tomaron la prueba para ser monitores de inglés, reprobaron.

“¿Cómo tú tienes un programa por más de 15 años sin evaluarlo? ¿Cómo tú sabes que funciona? El Inglés de Inmersión es un patrimonio del Estado, no se puede tener un programa estatal sin evaluarlo”, indicó el también presidente del Asociación de Docentes de Inglés en el territorio nacional.

“Yo que fui quien lo creó. Te puedo decir que no está cumpliendo con sus objetivos. Entra a la página web del MESCyT y verifica cuáles son los objetivos del Inglés de Inmersión, y trata de encontrar alguna evidencia de que esos objetivos se están cumpliendo. No la vas a encontrar”, agregó Valdez.

El también director del Observatorio Educativo Dominicano, puntualizó que a la exministra de Educación Superior, Alejandrina Germán Mejía, en su entonces gestión hace seis años, se le planteó la evaluación y redefinición del mismo, sin embargo, no la aceptó.

El programa Inglés de Inmersión par la Competitividad nació en el año 1999, bajo la propuesta del profesor Juan Valdez, como su primer proyecto y presentado al entonces Consejo Nacional de Educación Superior, luego el MESCyT.

Faltan los maestros

A propósito de que el presidente Luis Abinader calificara de “impostergable” la meta de que el país fuera bilingüe, en San Francisco de Macorís, la falta de docentes del idioma inglés dificulta este deseo presidencial.

La carencia de maestros de idiomas, ha obligado a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en esta demarcación, a colocar docentes de otras asignaturas a impartir los idiomas.

“Hay maestros de otras áreas impartiendo idiomas por necesidad, no es porque se determinó que tengan las competencias o no, pero para garantizar que se imparten esas asignaturas, no para que los niños tengan la competencia, sino para relleno”, expresa Robert Frías, presidente de la ADP en esa localidad.

Considerando que los maestros nombrados por el Ministerio de Educación son enviados a los grados de secundaria, ya que en el reglamento del Ministerio de Educación no se contempla la enseñanza del idioma desde preescolar hasta quinto grado.

En San Francisco de Macorís, solo hay dos universidades que facultan en licenciatura en idiomas, siendo estas la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Católica Nordestana (UCNE).

De igual forma, en el área de idiomas, los únicos maestros habilitados que se tienen actualmente, son los que se graduaron de la licenciatura en turismo y cursaron una habilitación docente, y luego participaron en el concurso de oposición en los años 2015-2017, de acuerdo a Frías.

El aproximado de las escuelas en necesidad de profesores de idiomas en San Francisco de Macorís, es equivalente a un 20%, según el presidente de la ADP.