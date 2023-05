Joven que soñaba con ser maestra, consigue beca y se gradúa con honores de Educación

"¡Agradecida con Dios, en especial con mi mamá!"... fue la frase de la recién graduada Nachely Judith Lora Mercedes, quien egresa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), como licenciada en matemática, orientada a la educación secundaria, y quien fue descrita por sus maestros como una joven disciplinada, inteligente y dedicada.

Detrás de Nachely se encuentra una historia de superación, una joven quien a pesar de no poder costear esa universidad, se esforzó para obtener una beca y estudiar la carrera que desde su niñez la inspiró la seguir adelante: Educación.

“Desde pequeña he querido estudiar Educación, enseñar, pero en un principio no sabía cómo lo iba a lograr, ni en qué grado y estaba indecisa con la elección de la asignatura que iba a estudiar, considero que el hecho en mi vida de optar por la beca que tengo y la carrera que escogí son un milagro de Dios”, narró con emoción Lora.

Por sus excelentes calificaciones durante el bachiller, cursado en el Instituto Técnico Salesiano (Itesa), la joven de apenas 21 años logró adquirir una beca y a partir de ahí se empeñó para dar lo mejor de sí hasta graduarse con el máximo honor, Summa cum laude.

“Ha sido difícil el camino, bastantes obstáculos que vencer, tiempos de crisis y frustraciones, pero también muchos momentos de felicidad y alegría, hoy puedo entender que cada momento vivido ha sido necesario para poder llegar hasta este punto de la historia de mi vida”, explicó la joven.

Además en una conversación con ese diario, Lora confesó que lo más difícil fue sacrificar su descanso, no solo con las asignación colocadas por los maestros, si no también, por el miedo de que no pueda alcanzar la meta de ser maestra.

Dentro de todas las cosas positivas mencionadas por la ahora licenciada, resalta que,“es un milagro de Dios todo lo que me pasa, agradecida del apoyo recibido de mis familiares, especialmente de mi madre”.

A Buanis Mercedes, su madre, la emoción y el orgullo no le cabían en el pecho, por lo que el llanto se apoderó de las dos y con alegría se abrazaron frente a los lentes de Listín Diario.

Al igual que familiares y maestras, otra de las jóvenes presentes en la ceremonia aseguró conocer a Lora desde el bachiller y compartió con este diario lo notable que era su deseo de enseñar.

“Nachely siempre era la que nos explicaba algunas cosas en el curso, desde que la conocí ha querido ser maestra y verla aquí con su título en la mano, graduada con el máximo honor me da alegría”, manifestó su compañera.

Lora invitó a los jóvenes a “no tirar la toalla” y a que en momentos no pierdan la fe.

La Pucmm celebró este sábado su graduación número 74 en Santo Domingo, entregando a la sociedad un total de 469 profesionales, de los cuales 62% son mujeres.