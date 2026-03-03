Diputado Aníbal Díaz asegura que tiene 96% de asistencia en el Congreso

El diputado Aníbal Díaz rechazó que encabece la lista de legisladores con más ausencias en el Congreso Nacional y aseguró que su nivel de asistencia alcanza un 96% entre 2024-2025.

Díaz, que representa la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reaccionó a un trabajo publicado por Listín Diario sobre las ausencias de los legisladores en el Congreso Nacional.

El reportaje, firmado por el periodista Ángel Valdez, señala que los legisladores del PRM encabezan la lista de mayores ausencias en el Congreso.

En el trabajo se incluye el nombre del diputado dentro del grupo de congresistas con más inasistencias.

Díaz envió una carta al director del medio, Miguel Franjul, en la que rechaza la forma en que fue presentado en la publicación.

El legislador afirma que su inclusión en el trabajo no se corresponde con su historial de desempeño ni con su récord real de asistencia.

Explica que, según los datos del período comprendido entre el 16 de agosto de 2024 y el 15 de agosto de 2025, su nivel de asistencia fue de un 96%.

Sostiene que su inasistencia fue de apenas un 3%, frente a un 97% de asistencia. A su juicio, esas cifras no representan un liderazgo en ausencias, sino un récord de compromiso y presencia en sus funciones legislativas.