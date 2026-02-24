Legisladores del PRM lideran lista de ausencias en el Congreso Nacional

Una de las principales obligaciones que tienen los representantes del Congreso Nacional consiste en participar de manera activa en el cumplimiento de sus labores durante los dos periodos hábiles de legislación desarrollados cada año.

Sin embargo, como si se tratase de una rutina, las ausencias y presentación de excusas tomaron nuevamente el protagonismo en la lista de asistencias que elaboró el Senado de la República y la Cámara de Diputados durante la última legislatura ordinaria, la cual finalizó el pasado 12 de enero.

Ausencias no afectan salarios de diputados

Para ambos reglamentos de ese órgano legislativo, acudir constantemente a las sesiones de trabajo representa un deber.

No obstante, aunque la regulación ordena sanciones administrativas, la violación de este mandato en la Cámara de Diputados no implica una infracción económica.Razón por la cual se mantienen intactos los, aproximadamente, RD$300,569.58 que reciben cada mes los 190 diputados, así como los viáticos y otras facilidades.

A pesar de que hasta el momento ninguno ha sido sancionado, el Senado sí puede utilizar el sueldo de aproximadamente RD$320,000 de los legisladores para penalizarlos.

Sillas vacías de diputados del PRM

El conjunto de faltas detectadas en las actas publicadas por la Secretaría Legislativa en el Sistema de Información Legislativa (SIL) señala al diputado Orlando Antonio Martínez Peña, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Monte Plata, como el cabecilla, con 10 ausencias.

Diputado Orlando Antonio Martínez Peña, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Monte Plata.,Facebook

Precisamente, esta es la organización política que más se repite en la contabilización realizada por este medio de comunicación. Los demás perremeístas fueron Luis René Fernández Tavárez de Santiago con 5 ausencias, Daritza Felicidad Zapata Díaz de Dajabón con 3, Dellys Dumidia Féliz Rodríguez de Santo Domingo con 3, Franklin Ramírez de los Santos de San Juan con 3, Jheyson García Castillo de Santo Domingo con 3, Wandy Modesto Batista Gómez de La Romana con 2.

Asimismo, Vicente Arturo Sánchez Henríquez del Distrito Nacional con 2, María Elisa Suárez Alcalá de Santo Domingo con 2, Kinsberly Taveras Duarte de Santo Domingo con 2, Caty Díaz Abreu de Sánchez Ramírez con 2, Carlos Morillo Valdez de San Juan con 2, Ana Miledy Cuevas de San Cristóbal con 1.

Luis René Fernández Tavárez representante del PRM en Santiago.Facebook

Los demás son Carmen Aurelia de la Rosa Pérez de La Altagracia con 1, Carmen Leida Escarfuller Morel de Melo de la provincia Peravia con 1, Eliazer Matos Féliz del Distrito Nacional con 1, Eugenio Cedeño Areché de La Romana con 1, Félix Manuel Encarnación Montero de Santo Domingo con 1, Francisco Javier Paulino de San Cristóbal con 1, Gregorio Domínguez Domínguez de Santiago con 1, Jacqueline Montero de San Cristóbal con 1.

Por último están Juan Bolívar Cuevas Davis de la provincia Santo Domingo con 1, Llanelis Matos Cuevas de Independencia con 1, Melvin Alexis Lara Melo de Santo Domingo con 1, Miguel Alberto Bogaert Marra de Santo Domingo con 1, Mirna Josefina López Francisco de Matos de las demarcaciones de Santiago con 1, Nolberto Ortiz de la Cruz de Monseñor Nouel con 1, Norberto Rodríguez Vásquez del exterior con 1, Rafael Aníbal Díaz Rodríguez del Distrito Nacional con 1, Robinson de Jesús Díaz Mejía de Santiago con 1, Sergio Moya de la Cruz del Distrito Nacional con 1 y Willy Enrique Sánchez González con 1 de la provincia Peravia.

De los 146 diputados que tiene el PRM, dentro de los cuales se encuentran los congresistas de partidos aliados, 33 se ausentaron en algunas de las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por el pleno.

Excusas de diputados del PRM

Además, los diputados del PRM también encabezaron el apartado de las excusas depositadas ante el órgano legislativo: Carlixta Carolina Paula de la Cruz por la provincia San Pedro de Macorís con 17 excusa, Cirilo Ustasio Moronta Then de la diáspora en el exterior con 11excusa, Jacobo Ramos Crispín de San Pedro de Macorís con 9 excusas, Bolívar Ernesto Valera Ariza de Santo Domingo con 8 excusas, Adelis de Jesús Olivares Ortega del exterior con 7 excusas, Francisco Alberto Díaz García de Santiago con 7 excusas, Liz Adriana Mieses Díaz del Distrito Nacional con 7 excusas, entre otros.

Oposición en segundo plano

Mientras que por parte de la Fuerza del Pueblo (FP), segunda entidad política con legisladores más ausentes, estuvieron Carlos José Gil Rodríguez de Santo Domingo con 6, José Antonio Fabián Beltré de Monseñor Nouel con 2, Eudy Maldonado de la Cruz de Santo Domingo con 2, Domingo Eusebio de León Mascaró de Santo Domingo con 1, Fanny Selinés Méndez Simonó del Distrito Nacional con 1, Tayluma Monserrat Calderón Fortuna de Santo Domingo con 1, Rafael Antonio Pérez Gómez de Pedernales con 1 y Víctor Virgilio Jiménez de Santo Domingo con 1.

Carlos José Gil Rodríguez representante del la Fuerza del Pueblo.Fuente externa

Los demás pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Ramón Mayobanex Martínez Durán de Santiago con 2 y Franklin Martínez de Santo Domingo con 1. Varios representantes de estas entidades políticas, así como del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Dominicanos por el Cambio (DxC), también forman parte del apartado de excusas.

Excusas en el Senado

Aunque no se registraron ausencias, este patrón se repite en las actas publicadas por la cámara alta, donde los dirigentes del PRM fueron los congresistas que más excusas presentaron, alcanzando una cantidad de 16. No obstante, el segundo lugar lo ocupa el senador Félix Bautista, con 11 excepciones, integrante de la FP.