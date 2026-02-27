Ricardo de los Santos: Hemos demostrado que los retos los hemos convertido en oportunidades

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó que ha quedado demostrado que desde la Cámara Alta han convertido retos en oportunidades para crecer.

Desde el hemiciclo, previo a iniciar la sesión ordinaria de cara a la rendición de cuentas del presidente, Luis Abinader en la Asamblea Nacional, De los Santos dijo que desde el Senado han trabajado para “demostrarle al país que aquí se viene a trabajar por el bienestar de nuestra sociedad”.

Asimismo, reconoció a los legisladores por la entrega y el esfuerzo que dedican para que haya respuesta a todas iniciativas legislativas, al momento que externó, que aunque no siempre son positivas, “podemos decir que el 99.9 % son positivas y eso solo se logra cuando se trabaja en equipo”.

“Eso es lo que somos en el Senado de la República, un equipo, pero sobre todo, hemos construido una verdadera familia, aquí somos un cuerpo y así nos hemos manejado sin diferencia alguna, claro está, cada quien defendiendo su posición, pero gracias a Dios que lo hemos hecho con el mayor nivel de altura posible”, expresó el legislador.