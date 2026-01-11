Las veces que Pacheco se ha quejado por acciones relacionadas al presidente Abinader

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha mostrado públicamente su desacuerdo con decisiones relacionadas al presidente Luis Abinader, o su familia, en más de una ocasión.

De manera frontal y sin temor a represalias, Pacheco ha utilizado el hemiciclo para expresar su opinión y rechazo hacia temas que involucran al mandatario dominicano, de quien ha dicho tiene una relación de familiaridad, más allá de ser compañeros de partido.

A finales de julio de 2025, Pacheco tronó contra la primera dama, Raquel Arbaje y las hijas del mandatario, luego de que se hiciera público que estas habían firmado una carta que advertía al presidente sobre el retroceso que implicaría la reforma del Código Penal, que en ese momento se conocía en el Congreso Nacional.

La carta, suscrita supuestamente por 1,000 personas, rechazaba que los congresistas mantengan la criminalización del aborto en las tres causales.

Desde el hemiciclo, Pacheco externó que no le gustó el accionar de Arbaje y sus hijas, y consideró que los legisladores merecían enterarse de otra forma.

"A nuestra querida primera dama y a las hijas del presidente: merecíamos que nos lo dijeran de otra manera, a mí no me gustó y a los diputados tampoco...", dijo el diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional.

En ese momento, el diputado recordó que los 144 representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se "fajaron muy duro y fuerte" para que Abinader pudiera ocupar la silla presidencial del Estado dominicano. Ante esto, apuntó que “pudieron haberlo dicho de otra manera porque los amigos y aliados no se tratan como extraños"'.

Sin embargo, días después de ofrecer estas declaraciones, Pacheco volvió a referirse al tema para asegurar que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

Al ser entrevistado en el programa de televisión “El Día”, el diputado señaló que todo ser humano ha tenido inconvenientes con un ser querido en algún momento de la vida.

“Se malinterpretó porque uno cansado y agotado, parece que hago un gesto ahí y sobre todo si se edita, porque si se sigue después se da cuenta de que estábamos en un momento de mucha tensión, pero quiero decirle que con la primera dama y ciudadano presidente yo tengo una relación de familiaridad y que hemos estado al habla, en el caso del presidente el mismo día de esa aprobación y luego hemos estado conversando”, expresó.

El pasado viernes, el representante de la Cámara Baja volvió a realizar fuertes críticas, esta vez al presidente de la República, quien recientemente realizó una serie de movimientos y designaciones en instituciones públicas.

Nueva vez, Pacheco utilizó el hemiciclo para referirse a temas del partido político en el que milita, donde expresó que a pesar de estar de acuerdo con los cambios realizados por el jefe del Estado en su gabinete, rechazaba las cancelaciones de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Yo soy aquí un representante del pueblo y en mi condición de diputado hay cosas que si no la entiendo, tengo que decirlas. Porque si no parecería como que yo estoy de acuerdo”, dijo.

Pacheco expresó que no comprende que, bajo el argumento de esos cambios, se persiga a dirigentes de base para satisfacer “egos de funcionarios arribistas” que, según sus palabras, han pasado por todos los gobiernos y se presentan como “imprescindibles”.

“Coño, vamos a cambiar al director de Impuestos (Internos) pero, ¿tenemos que hacer tabula rasa? Entonces, los de nosotros no son preparados, la maestría y los trabajos que esa persona se prepararon para trabajar y para ser buenos técnicos, no valen”, manifestó.

De igual forma, el legislador apuntó hacia el presidente Luis Abinader, al referir que a pesar de considerarlo como su líder, no comprendía su accionar. “Y usted sabe que se lo dije anoche, que no lo comprendía y no lo voy a comprender”.

El presidente de la Cámara de Diputados fue tajante al decir que, si sus declaraciones le costaban el puesto, no tenía problema alguno.

“Y si eso me cueste el puesto, que me cueste, yo no tengo problema con eso. Que me cueste. Porque no me voy a quedar callado ante esa situación. Y estos oportunistas que se hacen los imprescindibles, ante los diferentes gobiernos”, destacó.