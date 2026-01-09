Pacheco rechaza despidos de dirigentes del PRM: “Si eso me cuesta el puesto, que me cueste”

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo este viernes que está de acuerdo con los cambios realizados por el presidente Luis Abinader en su gabinete, pero rechazó las cancelaciones de dirigentes de base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que, según dijo, han actuado con seriedad y buen desempeño en las instituciones públicas.

Visiblemente molesto y alterado, Pacheco advirtió que no se quedará callado ante lo que ha considerado como una persecución contra esos dirigentes de base.

“Yo estoy de acuerdo con todos los cambios que ha hecho el presidente de la República y los comprendo. Comprendo que se relance el Gobierno”, expresó el legislador.

Sin embargo, dijo que no puede aceptar que, bajo el argumento de esos cambios, se persiga a dirigentes de base para satisfacer “egos de funcionarios arribistas” que, según afirmó, han pasado por todos los gobiernos y se presentan como “imprescindibles”.

Pacheco dijo que no guardará silencio para aparentar estar de acuerdo con decisiones que no comparte.

“Si no las entiendo, tengo que decirlas, porque si no, parecería que estoy de acuerdo”, afirmó ante el pleno.

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue cuando advirtió que no le preocupa perder su posición como presidente de la Cámara de Diputados por expresar su desacuerdo públicamente.

“Yo no puedo quedarme callado. Porque eso a mí me duele”, sostuvo, antes de dirigirse directamente al jefe del Estado.

“Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Y usted sabe que se lo dije anoche (jueves 8), que no lo comprendía y no lo voy a comprender. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste, yo no tengo problemas con eso”, manifestó Pacheco.

El dirigente perremeísta defendió la preparación y la capacidad técnica de muchos militantes del partido que, según dijo, se han formado académicamente y también han hecho vida política.

A su juicio, no es justo que esas personas sean desplazadas por funcionarios que no tienen vínculos reales con el PRM.

Pacheco también alertó sobre una práctica que, según dijo, se repite en todos los gobiernos: funcionarios que se “encaraman”, toman protagonismo, obran contra las bases del partido y luego, cuando el proyecto político entra en dificultades, se distancian.

“Y cuando los partidos entran en dificultades, ¿quiénes salen a defenderlos? Los mismos compañeritos que hoy están siendo golpeados”, expresó.

El legislador citó de manera específica lo ocurrido en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), señalando que personas con buen desempeño fueron removidas injustificadamente.

“¿Por qué hay que llevárselo a todos?”, cuestionó, al tiempo que aseguró que situaciones similares se están dando en distintas instituciones del Estado.

Durante la sesión, se produjo además un momento tenso cuando, desde uno de los pasillos del hemiciclo, un diputado fue captado por los micrófonos abiertos haciendo comentarios airados sobre cancelaciones de dirigentes en el inicio del gobierno del PRM.

“Cada uno llora por su herida. Yo me di un jumo porque desmontaron (…) se llevaron al hijo de puta de Freddy Fernández y a Limber Cruz, que me cancelaron a 22 dirigentes al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader”, se escuchó decir a un diputado.

En la transmisión también se escucharon expresiones de respaldo de otros legisladores, como “así mismo” y “estoy de acuerdo”.

Las declaraciones de Pacheco se producen días después de que el presidente Abinader anunciara una serie de designaciones y movimientos estratégicos en varios ministerios y direcciones generales, como parte de una reconfiguración de su gabinete.

Pacheco dijo que muchos dirigentes no se atreven a expresar la situación por temor a perder sus empleos.