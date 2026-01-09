Discurso íntegro de Pacheco sobre nombramientos de Abinader y funcionarios "oportunistas"

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le envió un mensaje al mandatario de la República, Luis Abinader, quejándose de funcionarios “arribistas” y “oportunistas”, criticando la cancelación de compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de instituciones públicas.

A CONTINUACIÓN, EL DISCURSO ÍNTEGRO DE PACHECO:

“Yo soy aquí un representante del pueblo y en mi condición de diputado hay cosas que si no la entiendo, tengo que decirlas. Porque si no parecería como que yo estoy de acuerdo.

Y yo estoy de acuerdo con todos los cambios que ha hecho el ciudadano presidente de la República, mi líder, el compañero Luis Abinader y los comprendo, y comprendo que se relance el Gobierno. Y sobre todo en la fecha que lo ha hecho, más bien lo aplaudo.

Ahora, lo que yo no voy a comprender… (que ahorita no digan que yo ofendí a nadie, porque lo estoy diciendo con palabras muy dulces). Es que en nombre de esos cambios se persigan a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles, y entonces vienen a obrar contra lo que ayudaron a construir ese Gobierno.

Entonces, bueno, perfecto. Vamos a hacer los cambios, vamos a hacer todo, pero no vamos a estar persiguiendo a compañeritos, sobre todo si esos compañeritos a donde yo pertenezco nos hemos preparado, nos hemos quemado la pestaña en las universidades, para aprender y aprender también a ser técnico a la vez que somos políticos.

Y yo sé que mi colega de la oposición me van a comprender porque también allá pasaba lo mismo. Y en todos los gobiernos esos arribistas vienen y se suben y se encaraman y entonces vienen a obrar y después, y aquí el partido que lo sabe, cuando esos partidos entran en dificultades marcan distancia de esos partidos, ¿y quiénes son los que salimos a defender a los partidos? Los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situación.

Entonces, yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme sin levantar mi voz. Porque eso a mí me duele. Yo me he preparado. He trabajado arduamente. He sido un cuadro político, pero también me he preparado para desempeñar bien mi función y qué bueno que a mí se me reconoce. Pero entonces un compañerito porque no tiene nombre, porque no tiene un apellido, porque no es amigo de un arribista de esos que vienen a hacerse los imprescindibles ante un presidente de la República que tal vez está en un estado de desesperación y buscando una buena gestión de su Gobierno, y viene a poner condiciones que le vuelen la cabeza al pobre compañerito del partido, que por demás tienen las capacidades.

Coño, vamos a cambiar al director de Impuestos (Internos) pero, ¿tenemos que hacer tabula rasa? Entonces, los de nosotros no son preparados, la maestría y los trabajos que esa persona se prepararon para trabajar y para ser buenos técnicos, no valen.

Entonces, yo protesto enérgicamente por esa situación y espero que mi voz se oiga y se escuche y respaldo este Gobierno como el que más, pero no me puedo quedar callado.

Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Y usted sabe que se lo dije anoche, que no lo comprendía y no lo voy a comprender.

Y si eso me cueste el puesto, que me cueste, yo no tengo problema con eso.

Que me cueste.

Porque no me voy a quedar callado ante esa situación. Y estos oportunistas que se hacen los imprescindibles, ante los diferentes gobiernos. Pasó en el Gobierno del PLD.

Es más, aquí hay diputados víctimas de ellos. De esos oportunistas.

Que tengan mucho cuidado, porque tal vez desmintiendo a un santo o vistiendo un santo pueden desvestir a otros. Las bases de este partido y este partido somos comprensibles y comprendemos la situación.

Pero esa situación no debe llevarnos a que nos golpeen a la gente de nosotros, sobre todo, si han obrado y han actuado con seriedad y si han actuado con el debido buen desempeño, como es el caso de lo que pasó en Impuestos Internos. ¿Por qué hay que llevárselo a todos? ¿Por qué hay que llevárselo a todos?

Que me lo expliquen y por más que me lo expliquen no lo voy a comprender.

No lo voy a comprender. Porque cuando nosotros no teníamos quien nos escribiera, cuando a nosotros nos relajaban, parte de esos que fueron cancelados en el día de ayer eran los que estaban ahí, por lo menos conmigo, que yo miraba hacia atrás y tenía siempre ese soporte trabajando día a día.

Y por eso yo hoy no me puedo quedar callado aquí, porque si me quedara callado, traicionara la confianza y mira que a mí no me lo han pedido que lo que lo diga.

Y como ellos, ocurre en todas las instituciones del Estado. Aún así, como soldado disciplinado, ustedes nos ven aquí cumpliendo, cumpliendo con nuestro deber. Y vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber.

Hoy es viernes. Casi las 3:00 de la tarde, aquí estamos. Vamos a seguir trabajando mañana, en el Senado, digo. El lunes, todos los días. Trabajando día a día, pero, por favor, considérennos.

Tengan algún grado de consideración que yo estoy diciendo, señor presidente, lo que muchos compañeritos no se atreven a decir por temor a que le quiten también el empleito.

Muchas gracias”.