A pesar de llamado de Abinader, senadores retrasan aprobación de los códigos Penal y Laboral

Los senadores retardaron los procedimientos de aprobación de las propuestas de modificación tanto al Código Penal como al Código de Trabajo, a pesar del llamado del presidente Luis Abinader en dar el visto bueno a ambas propuestas legislativas antes de la culminación de la presente legislatura.

Ambas modificaciones estaban supuestas a ser conocidas y aprobadas en una segunda lectura durante la sesión de este martes en el Senado de la República, sin embargo, ninguna fue propuesta para ser introducida a la orden del día debido a propuestas de modificaciones recientes realizadas desde varios sectores.

Código Penal

Con relación al nuevo Código Penal el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral que estudió la pieza, manifestó a los medios de comunicación que retrasaran la aprobación de la pieza debido a que esperan unas observaciones que la Procuraduría General de la República y otros sectores están supuestos a realizar.

El legislador manifestó que no han recibido “ningún tipo de presión” de parte de otros sectores sociales y que tanto los senadores y diputados entienden el rol que deben de jugar y la urgencia de que la sociedad tenga un nuevo Código Penal.

“No existe la presión, el Senado de la República no está para tomar presión de nadie, nosotros sabemos el rol que tenemos ante la sociedad y ante el pueblo y no podemos tomar presión de ningún otro poder y de grupo sociales. Estamos esperando una propuesta de la Procuraduría y de unas personas que nos han llamado y vamos a ver también”, indicó Zorrilla.

Esas modificaciones que serán planteadas se sumaran a las que los senadores Omar Fernández y Moisés Ayala anunciaron que realizarían durante el procedimiento de segunda lectura de la pieza.

La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra. El cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.

Código Laboral

Mientras que el conocimiento del Código Laboral fue retrasado debido a los recientes señalamientos realizados por el sector empresarial y el rechazo de los sindicalistas a esos nuevos planteamientos.

El presidente de la comisión que estudió esa pieza, el senador Rafael Barón Duluc (Cholitin), manifestó que el principal punto de discusión se mantiene siendo la figura de la cesantía laboral.

“Ese tema nosotros lo aprobamos como vino (en la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo), o sea, no se tocó; al final la cesantía permanecería”, manifestó el senador.

La propuesta del Poder Ejecutivo fue realizada a raíz de los resultados del dialogo tripartito, del cual forman parte los sectores empresarial, laboral y el Gobierno, sin embargo, una vez la pieza fue aprobada por los senadores en una primera lectura, los empresarios rechazaron el proyecto de modificación al Código de Trabajo, por considerar que “representa un retroceso” y señalando que el mismo ignora varios “acuerdos alcanzados” durante el desarrollo del dialogo tripartito.

Aunque los empresarios han hecho un llamado a retomar el dialogo, los sindicalistas han manifestado que ese tema no fue tocado en el nuevo proyecto para “mantener el orden laboral y evitar una posible huelga general y explosión social”.

El representante de la provincia La Altagracia en la Cámara Alta indicó que se han acogido las propuestas de ambos sectores a la propuesta enviada desde el Gobierno, aunque también han validado las posiciones sustentadas en la pieza legislativa aprobada en una primera lectura la pasada semana.

“Hay varios puntos que pueden ser objeto de modificación, por ejemplo el tema de las zonas francas, que si bien es cierto que estuvo la intención de darle a los trabajadores de las zonas francas esos derechos de las bonificaciones, también es cierto que puede poner en peligro la presencia de esas empresas de zonas francas en el país por lo que es valido mantener el sistema como está”, argumentó Duluc al tiempo que aseguró que el código aprobado será “uno bueno para todos los sectores y todos los dominicanos”.

¿Queda tiempo?

Abinader fue enfático en su señalamiento de que estas nuevas leyes deben ser aprobadas antes de que culmine la presente legislatura, la cual concluye el próximo 26 de julio.

Hasta tanto ambas piezas no sean aprobadas en una segunda lectura por los senadores, las mismas no pueden ser remitidas hacia la Cámara de Diputados, quienes también tienen que repetir el mismo proceso de leer y aprobar en dos lecturas consecutivas ambos códigos, los cuales quedarían convertidos en ley siempre y cuando no modifiquen lo aprobado por el Senado.

Mientras Zorrilla y Duluc afirman que ambos códigos pueden ser aprobados antes de ese 26 de julio, Abinader manifestó que está dispuesto a convocar a una legislatura extraordinaria.

Múltiples senadores se mostraron de acuerdo con la idea de continuar laborando hasta el 15 de agosto.

El Código Laboral corre el riesgo de perimir si no es aprobado en la presente legislatura ya que data en el Congreso Nacional desde el pasado mes de noviembre; al perimir, el proyecto debería de ser reintroducido para volver a ser conocido y aprobado dos veces.

Duluc indicó que eso no representaría un “retraso mayor” por lo que solamente tiene que ser reintroducido por el Senado y ser liberado de lectura durante el conocimiento de la primera lectura.