Senado solo tendrá dos bloques de partidos políticos: FP y PRM

El legislador Antonio Marte, informó esta tarde su salida del bloque político del Senado de la República conformado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Primero la Gente (PPG).

Marte, representando al PPG, junto al congresista Rogelio Genao del PRSC, conformaba un bloque unido por partidos diferentes, que se sumaban a las otras dos agrupaciones integradas por los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP). Lo que resulta con un total de tres coaliciones políticas dentro del órgano legislativo.

Sin embargo, con la decisión de Marte expresada en la sesión, ante el pleno, el Senado tendrá solo dos bloques políticos, FP, presidido por Omar Fernández, y PRM que está sobre la dirección de Cristóbal Castillo Venerado.

Marte expresó a LISTÍN DIARIO que terminó estas relaciones políticas con el PRSC debido a una decisión del comité político del PPG, entidad política a la que preside.

Genao fungió, desde cuatrienios pasados, como el vocero del bloque. Sin embargo, ambos legisladores estarán, hasta nuevo aviso, sin pertenecer a ningún bloque político.

“He renunciado por condiciones que no vale las penas decirle. Pero, a partir de hoy le pido presidente que a mí se me trate igual que a los demás partidos que califique, al igual que calificaron (los demás). Con eso no les digo más nada…”, expresó Marte al tomar un turno a la palabra durante la sesión ordinaria.

¿Qué es un bloque?

Según el artículo 113 del reglamento del Senado, los bloques partidistas son el conjunto de senadores pertenecientes a un mismo partido o agrupación política, cuya finalidad es encausar las decisiones político-partidarias y representarlos en los órganos de decisión del Senado.

Estos están constituidos por dos o más senadores, pertenecientes a un mismo partido o agrupación política.

Las funciones de los bloques partidistas son las siguientes: elegir entre sus miembros un vocero y un vice vocero, representar por los intereses políticos de su partido, participar en las labores de la Comisión Coordinadora, la cual está encabezada por el presidente del Senado.

Además, procurar que los senadores miembros de su bloque reciban los beneficios de que son acreedores y los medios idóneos para ejercer adecuadamente sus funciones, acordar en forma colectiva, los asuntos de carácter legislativo a consensuar en las sesiones.

Por último, organizar seminarios o talleres de capacitación en asuntos legislativos con los miembros de cada bloque y garantizar la responsabilidad en las sesiones del Pleno y de las comisiones de trabajo de sus miembros.