COE mantiene 17 provincias bajo alerta ante vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene cinco provincias en alerta amarilla y 12 en verde, por posibles inundaciones, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El organismo indicó que se encuentran en alerta amarilla la provincia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Puerto Plata. Mientras que en alerta verde continúan Santo Domingo, Distrito Nacional, Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega., La Altagracia, Duarte y Peravia.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) sostuvo que, la presencia de una atmosfera con bastante humedad e inestabilidad asociada a una vaguada provocará aguaceros San Cristóbal, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona, San José de Ocoa, Azua, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencias reveló que ante las lluvias, 1,024 viviendas resultaron afectadas, 32 viviendas quedaron destruidas, 5,120 personas han sido desplazadas y 20 comunidades se encuentran incomunicadas. Asimismo, informaron que 19 personas fueron albergadas.

Además, el Instituto de Agua Potable y de Alcantarillo (Inapa), que debido a las fuertes lluvias unos 29 acueductos de encuentran totalmente fuera de servicio y uno parciamente, afectando una población de 623.524 usuarios.