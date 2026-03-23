Dos feminicidios; una en un incendio en Maquiteria y otra por disparos en Los Guaricanos

Una mujer murió calcinada este lunes luego de que su pareja incendiara la vivienda donde residían, informó la Policía Nacional. El hecho ocurrió en el sector Maquiteria, en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Aleni Pineda, de 42 años. El agresor es Yelin Félix Vargas, de 47 años, quien habría provocado el fuego dentro del apartamento donde ambos vivían.

La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

“El señor incendió este apartamento quitándole la vida a su señora esposa y madre de dos hijas, una de 11 años y otra de 20 años”, indicó Pesqueira a los periodistas.

El hecho tuvo lugar en el apartamento 2A de un condominio. Al momento del incendio, las dos hijas de la pareja no se encontraban en la vivienda.

Una estaba en la escuela y la otra en la universidad, precisó el vocero policial en rueda de prensa.

Las autoridades investigan si antes del incendio el agresor le quitó la vida a la mujer con un disparo. Vecinos del lugar dijeron haber escuchado una detonación similar a un disparo, explicó Pesqueira.

El hombre mostró una actitud extraña ante las autoridades y no quería hablar tras el hecho.

Otro caso en Santo Domingo Norte

En Santo Domingo Norte, una joven de 20 años también murió tras recibir un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Randielis Michel Rudecindo. El principal sospechoso es su expareja, Ziel Gulbert La Force, de nacionalidad estadounidense, quien se encuentra prófugo.

Según el informe preliminar, el hombre interceptó a la joven en la calle Mauricio Báez, sector Los Guaricanos, discutió con ella y luego le disparó.

La Policía informó que activó la búsqueda del sospechoso y reforzó los controles en aeropuertos, puertos y la zona fronteriza.