Bomberos evacúan a familia por riesgo de derrumbe en obra de la Rómulo Betancourt

El derrumbe de una de las paredes de una construcción en la avenida Rómulo Betancourt ha escalado en cuestión de horas luego de la intervención de miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Los denunciantes, Tael Rosario y Andrea Sarcos, quienes viven en el apartamento justo al lado de la obra fueron evacuados de su vivienda, debido al riesgo de derrumbe que presenta la construcción.

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Según cuenta Sarcos, los bomberos se presentaron alrededor de las 8:00 de la noche del domingo con el objetivo de evaluar las condiciones de la obra que no solo afecta su edificio sino que también vulnera otra vivienda.

"Ellos estaban haciendo mediciones, estaban como tomando fotos, tenían como unas luces, unas linternas, rodeando todo el borde, porque no solamente lo de nosotros, parece que el otro lado también puede colapsar, porque aquí no tienen nada que sostenga eso", contó Sarcos.

La orden de evacuación aunque necesaria también ha afectado a la pareja, que se encuentra en la espera de un bebé, y la vivienda que ocupaba en el edificio no solo representaba un hogar sino también parte de sus ingresos.

Esta noticia ha generado preocupación en los denunciantes que actualmente no solo se ven ante el posible derrumbe de su hogar sino que también, ya no cuentan con la fuente de ingresos que generaba la escuela de danza que allí tenían.

"Al cabo de una hora, que ya estuvimos ahí un rato, ellos nos dijeron que teníamos que evacuar por seguridad, porque realmente eso estaba que se podía caer, y yo estaba preocupada, porque como te dije, yo doy mis clases allí, ahorita mismo me quedo desempleada prácticamente, que es una de las cosas que más me preocupa, porque la gente dice, ah, sí, solamente la vida, pero no es solamente la vida, porque uno sin trabajar no puede pagar las cosas, y ahorita tenemos que buscar mudarnos, y tú sabes, es un lío", dijo Sarcos.

Los bomberos informaron a la pareja que el proceso de levantar algo que sostenga la construcción será largo por lo que la búsqueda de una nueva morada es necesaria.

A raíz de esto, les indicaron que debían conseguir una carta que informara el estado de evacuación en el que se encuentran; no obstante, la búsqueda de esa carta no ha sido tan fácil.

Otras evacuaciones

Andrés informó que otra vivienda ubicada en el otro lado de la construcción también fue mandada a evacuar por el posible riego de desplazamiento que presenta la obra.

"No sé si todos fueron mandados a evacuar, pero sí tengo conocimiento de que los de al lado también, los bomberos estuvieron allá, porque también hay desplazamiento, porque parece ser que ellos no respetaron el límite de raspado, y tampoco pusieron nada que evitara que se cayera eso", señaló Andrea.