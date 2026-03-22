Derrumbe en obra de construcción genera alarma entre residentes de la Rómulo Betancourt

Un ambiente de tensión y temor prevalece entre los residentes cercanos a una obra de construcción, en la avenida Rómulo Betancourt tras el colapso de una de sus paredes este domingo a las 11:05 de la mañana.

Los afectados, identificados como Tael Rosario Núñez y Andrea Zarcos, denunciaron que la estructura presenta signos de inestabilidad y temen un derrumbe mayor sobre sus viviendas y negocios.

De acuerdo con los testimonios, la obra tiene alrededor de seis meses en ejecución y, desde sus inicios ha presentado inclinaciones que mantiene en alerta a los residentes.

Los vecinos señalaron que anteriormente advirtieron sobre dicha inclinación de la pared que finalmente cedió; sin embargo, la respuesta de los encargados fue colocar protecciones donde se encontraba la pared inclinada.

"Eso se estaba viniendo para este lado y ellos le pusieron eso para que no se cayera", relataron los afectados.

Andrea y Tael, reportaron constantes rupturas de cables de electricidad y otros servicios causadas por las maquinarias, cuyos costos de reconexión han sido cubiertos por los propios vecinos y dueños de negocios.

“Ellos siempre tratan de tapar un hoyo con otro hoyito. Es lo único. O sea, las dos veces que yo he visto a ese señor aquí (el ingeniero), que ha tratado conmigo, es para solucionar lo de los cables que los viven tumbando; los de la luz, el internet, eso era a cada rato. Y quienes tocaban pagar la reconexión era nosotros, los que vivimos aquí y trabajamos aquí”, afirmó.

Andrea Sarcos, quien trabaja con niños con capacidades especiales, expresó su profunda preocupación por el riesgo que la obra representa para los menores, calificando la situación como un "peligro real".

Por su parte, uno de los ingenieros de la obra, identificado como Rafael Peña, quien se presentó como alguien de la zona, buscó calmar a los vecinos asegurando que la protección sigue puesta por lo que no habría preocupación.

Aseguró que la solución temporal será colocar una pared de aluzinc en lo que se levanta una definitiva; no obstante, los residentes insisten en que la estructura sigue "doblada" y que la solución propuesta no atiende el problema estructural, el cual requeriría un muro de contención adecuado.

“Debería ser un muro de contención y todo el lineamiento de ingeniería, y todo eso será nivelado” indico Tael Rosario.

Los afectados hacen un llamado a las autoridades competentes para que supervisen la obra y garanticen la seguridad de las familias y negocios antes de que ocurra una tragedia mayor.