PN identifica autores del asalto a joyería Popi Oro, en Cristo Rey

La Policía Nacional informó que identificaron al presunto autor intelectual del asalto a mano armada a la joyería Popi Oro, ubicada en Cristo Rey.

Se trata de Juan Alexander Gálvez Marte, alias Alex Bronk, quien cumple una condena de 30 años de prisión por homicidio en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria.

Las autoridades señalaron a Hensy Yoel Reynoso Abreu, alias Hensy, como el “brazo operativo” del hecho delictivo, y a quien también se le acusa de haber adquirido el vehículo utilizado para el asalto y haber vendido una de las prendas robadas.

Asimismo, informó que identificó a Wilmer Rafael Solano García, alias El Mello o el sangriento; a Wilner Rafael Solano García, alias El Mello o el loco; a Deiby, alias el sicario, quienes permanecen prófujos y a Gilbert Paulino, alias el gorgo, quien falleció posteriormente en un hecho aislado.

Según las autoridades, Gilbert falleció en un conflicto social registrado la madrugada del día siguiente al robo, en un centro de diversión de Nisibón, provincia La Altagracia.

Resaltaron que en este incidente también falleció Wendrick Villegas Santana, propietario del centro de diversión donde ocurrió el altercado, que dejó a otras dos personas heridas.

Del proceso de investigación, la Policía Nacional ocupó un total de 28 celulares de distintas marcas y modelos, una jeepeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926, que según las autoridades fue utilizada para emprender la huida y fue encontrada en la avenida Paseo de los Reyes Católicos.

28 celulares ocupados por la PNJorge Martínez

De igual forma, fueron ocupadas 10 cadenas de color oro amarillo y les fueron entregadas al propietario de la joyería; una radio de comunicación, siete exhibidores plásticos, tres máscaras con características de personas envejecientes, dos pasamontañas, una peluca de mujer color rubio, herramientas utilizadas para violentar el establecimiento, un cargador para pistola Glock, calibre 40 con cápsulas, además de casquillos y otros elementos.

Otras evidencias del proceso de investigación del asalto.Jorge Martínez

El robo ocurrió el pasado sábado, en el que varios hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto irrumpieron disparando en la joyería Popi Oro, de donde sustrajeron presuntamente prendas valoradas en más de 50 millones de pesos.