Vuelos entre RD y Venezuela se reanudarán a finales de febrero

Los vuelos comerciales de pasajeros entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela se reanudarán en un plazo aproximado de 15 días, tras más de tres años de suspensión, anunció este martes el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella.

El funcionario explicó que las aerolíneas que operaban la ruta hacia la nación sudamericana ya cuentan con la autorización oficial para retomar sus frecuencias de vuelos, las cuales habían sido suspendidas desde julio del año 2022, como parte de las restricciones diplomáticas y operativas vigentes en ese momento.

Porcella detalló que la Junta de Aviación Civil recibió formalmente la aprobación del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que permitió emitir la resolución correspondiente que habilita nuevamente las operaciones aéreas comerciales entre ambos países.

Esta decisión marca un paso significativo en el restablecimiento de la conectividad aérea regional y en el fortalecimiento de los vínculos económicos, comerciales y familiares entre dominicanos y venezolanos.

“Ya contamos con el aval del Poder Ejecutivo y se han cumplido todos los procedimientos institucionales requeridos. En estos momentos, nos encontramos coordinando los aspectos logísticos, y operativos necesarios para el reinicio de los vuelos”, señaló Porcella.

Entre los trabajos que actualmente se desarrollan figura la coordinación de disponibilidad de rampas, counters de atención a pasajeros, servicios aeroportuarios, manejo en tierra y otros elementos técnicos indispensables para garantizar operaciones seguras y eficientes en los aeropuertos dominicanos.

El presidente de la JAC precisó que entre las aerolíneas dominicanas autorizadas para operar vuelos hacia Venezuela se encuentran Red Air, Sky High, Air Century y Panorama Jets.

Del lado venezolano, están habilitadas compañías como Rutaca y Laser, entre otras, las cuales también trabajan en la programación de itinerarios y ajustes operativos.

Porcella reiteró que, de no surgir contratiempos, los vuelos podrían comenzar a operar nuevamente en un plazo no mayor a dos semanas, lo que generará un impacto positivo tanto en el flujo de pasajeros como en el intercambio comercial y turístico entre ambas naciones.

La reapertura de esta ruta aérea ha sido largamente esperada por sectores empresariales, operadores turísticos y por la numerosa comunidad de venezolanos residentes en la República Dominicana, así como por dominicanos con vínculos familiares y comerciales en Venezuela, quienes durante años han enfrentado dificultades para viajar de manera directa entre ambos países.