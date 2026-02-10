DGM reitera desautorización a ultimátum de Antigua Orden y garantiza operativos en Los Minas

Desde finales de la pasada semana, el sector Los Minas, ubicado en Santo Domingo Este (SDE), se ha convertido en el epicentro de un nuevo conflicto migratorio registrado en el país. Esto, luego de que dos haitianos supuestamente mataran a un joven dominicano de 14 años de edad.

Esa situación provocó que la agrupación nacionalista Antigua Orden Dominicana convocara a la población para realizar el próximo domingo una manifestación que iniciaría con un recorrido y terminaría con un ultimátum de, aproximadamente, 15 días para que esos haitianos salgan de esa localidad por haber “cometido” el delito doloso.

Sin embargo, la Dirección General de Migración (DGM) reiteró este martes la advertencia que expresó el Ministerio de Interior y Policía (MIP), desautorizando el plazo que busca otorgarle la Antigua Orden a los haitianos residentes en esa demarcación.

El director de la DGM, Luis Lee Ballester, dijo que los organismos de seguridad están conscientes de esa situación; no obstante, aclaró que el territorio dominicano está regido por un ordenamiento jurídico que es controlado por las instituciones gubernamentales.

“Nosotros nos endosamos a las palabras de nuestra ministra del Interior y Policía. Hay un ordenamiento jurídico; las instituciones somos las responsables de actuar en consecuencia. Tenemos nota de esa situación… (en Los Minas)”, dijo al ser entrevistado mientras participaba en un acto realizado por el Observatorio de Políticas Migratorias (OPM).

Mientras tanto, Lee Ballester garantizó que la DGM continuará realizando en Los Minas la realización de diversos operativos migratorios, los cuales buscan detener a los inmigrantes indocumentados.

“Vamos a aplicar la ley y vamos a garantizar la realización de operativos de interdicción migratoria”, dijo durante un acto desarrollado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) por el Observatorio de Políticas Migratorias (OPM).

Ballester emitió estas declaraciones luego de que reporteros le preguntaran si Migración estaba en la capacidad de garantizar que el territorio de Los Minas no sea afectado por un desorden, tras el llamado promovido por la Antigua Orden.

“Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada si no es la autoridad a través de los debidos procesos que tiene que agotar”, esta fue la posición que estableció la incumbente del MIP, Faride Raful, cuando fue consultada sobre este tema.

Llamado a la población

El oficial general de la Armada dominicana aprovechó la ocasión para indicar que la DGM está en disposición de recibir cualquier denuncia que tenga un ciudadano para resguardar la protección migratoria del territorio.

“Que quede claro: Migración siempre ha estado abierta recibiendo cualquier denuncia, reporte sobre publicación donde haya extranjeros que se considere que están en condición irregular”, dijo.

Es por esta razón que exhortó a la ciudadanía a presentarlo ante las instituciones de seguridad cuando dectecten casos de incumplimiento.

“Tenemos un call center, tenemos también el número 311 para que la población pueda informar cuestiones que sean de su interés y que puedan contribuir al mejor ejercicio y desempeño de las instituciones”, concluyó diciendo.

Segunda manifestación

Esta sería la segunda ocasión en menos de un año en la cual los integrantes de la Antigua Orden Dominicana, encabezados por Angelo Valdez, salen a las calles para protestar en contra de extranjeros indocumentados.

El 30 de marzo del pasado año, Valdez dirigió a cientos de personas desde Santo Domingo, hacia Friusa, una comunidad ubicada en la provincia La Altagracia.

En esa zona, recorrieron las calles para pedirles a las autoridades que aplicaran acciones en contra de la migración irregular, ocasionada a gran escala por los haitianos.

Muerte en Los Minas

Se trata del Nauriel Nizael Medina Pérez, de 14 años de edad, quien, según aseguran sus familiares, fue asesinado en el barrio Katanga por dos haitianos: “Jeffrey de 16 años y Jason de 30 años”.