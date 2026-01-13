La Ciudad Juan Bosch está sumergida en la basura

Ciudad Juan Bosch fue concebida como una ciudad modelo en Santo Domingo Este, para personas de escasos recursos y creada con el objetivo de que la gente viva en armonía, con salud, educación y libres de contaminación.

En tanto, moradores denuncian que al pasar el tiempo, se designó un delegado municipal para que fundieron como responsable de velar por el buen cumplimiento de la limpieza "cosa esta que ha sido imposible lograr, ya que los colaboradores del Ayuntamiento Santo Domingo Este o su delegado municipal se hacen de la vista gorda a espaldas del alcalde Dio Astacio", deploran.

Reiteraron que Ciudad Juan Bosch está repleta de basura en los contenedores de los diferentes residenciales, donde segun explicaron "a diario se visualiza un camión realizando la recogida de la basura, pero al pasar media hora y sin retirar todos los desechos, desaparecen por arte de magia, a excepción del residencial 1933 que es el único que realmente está limpio, porque es donde vive el delegado municipal del ASDE" indicaron a través de una nota de prensa.

Indicaron que los residenciales donde sobreabunda la basura son; Sembrador I, II, III, IV y V, La Mañosa,

Florahazar, La Gaviota, Antares I y II, Dos Amigos y Camino Verde, así como Rio Verde y La Marquesa, entre otros.

Dijeron, que la delegación del ASDE pretende cobrar la basura de forma arbitraria y obligatoria a los minícipes, recurriendo a amenazas e intimidaciones, lo que consideran abusivo, situación que aseguran, se está dando a espaldas del alcalde Dio Astacio.

Indicaron además, que los camiones recolectores están destruyendo las puertas y áreas verdes de los contenedores, los cuales se suben a las aceras sin ninguna contemplación, acabando con los imbornales, aguas negras aposadas y llenos de desechos que impiden la circulación del agua residual, lo que provoca grandes inundaciones en toda Ciudad Juan Bosch, concluyeron.

