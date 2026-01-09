Sofía y Liam encabezan lista de las combinaciones de nombres más usados en 2025, según la JCE

Mediante una publicación de instagram, este viernes la Junta Central Electoral (JCE) dió a conocer un listado con los nombres combinados femeninos y masculinos más usados en el 2025, con 10 combinaciones en cada listado.

En las combinaciones femeninas están (desde el más usado): Mía Isabella en el primer lugar; Adhara Sofía, Emma Sofía, Allany Sofía, Emma Sophia, Adhara Michelle, Ruth Esther, Emma Isabella, Zoe Valentina y Adhara Sophia.

De acuerdo con la institución en las combinaciones de niñas los nombres que más veces se repitieron fueron Sofía o su variante en inglés Sophia (5), Emma (3) y Adhara (3).

Por el lado de las combinaciones masculinas están (desde el más registrado): Liam Alexander, primer lugar; Liam Manuel, Eithan Gael, Liam Gael, Liam David, Luis Ángel, Liam José, Ángel Miguel, José Ángel y Eyden Manuel.

Conforme a la lista suministrada por la entidad, los nombres que más se citaron en caso de los niños fueron Liam (5), Ángel (3), José (2), Gael (2) y Manuel (2).

Estos nombres son elegidos constantemente por motivos como los significados así como detalles de entonación y/o armonía al pronunciarlos.