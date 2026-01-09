Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Sofía y Liam encabezan lista de las combinaciones de nombres más usados en 2025, según la JCE

Conforme a la lista suministrada por la entidad, los nombres que más se citaron en caso de los niños fueron Liam, Ángel, José, Gael y Manuel.

  • Mía Isabella, Adhara Sofía, Emma Sofía, Allany Sofía son las combinaciones más famosas en niñas. 
Imagen representativa de la mano de un bebé.

Yoely GonzálezSanto Domingo, RD 

Mediante una publicación de instagram, este viernes la Junta Central Electoral (JCE) dió a conocer un listado con los nombres combinados femeninos y masculinos más usados en el 2025, con 10 combinaciones en cada listado.

En las combinaciones femeninas están (desde el más usado): Mía Isabella en el primer lugar; Adhara Sofía, Emma Sofía, Allany Sofía, Emma Sophia, Adhara Michelle, Ruth Esther, Emma Isabella, Zoe Valentina y Adhara Sophia. 

De acuerdo con la institución en las combinaciones de niñas los nombres que más veces se repitieron fueron Sofía o su variante en inglés Sophia (5), Emma (3) y Adhara (3).

Por el lado de las combinaciones masculinas están (desde el más registrado): Liam Alexander, primer lugar; Liam Manuel, Eithan Gael, Liam Gael, Liam David, Luis Ángel, Liam José, Ángel Miguel, José Ángel y Eyden Manuel. 

Conforme a la lista suministrada por la entidad, los nombres que más se citaron en caso de los niños fueron Liam (5), Ángel (3), José (2), Gael (2) y Manuel (2).

Estos nombres son elegidos constantemente por motivos como los significados así como detalles de entonación y/o armonía al pronunciarlos.

