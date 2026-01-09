Nombres más registrados en RD
Adhara y Adriel, los nombres más registrados en 2025 en RD, según la Junta Central Electoral
Según la Junta Central Electoral, Adhara estuvo delante entre los nombres femeninos y Adriel se llevó el liderato entre los nombres masculinos más frecuentes de la nación en 2025.
¿María? ¿José? ¿Esther? ¿Alexander? No, ninguno de esos nombres fueron los más registrados durante 2025, conforme a la Junta Central Electoral (JCE). Sí, esos cuatro fueron importantes en 2024, pero la diferencia entre un año y otro es notoria.
Según la institución, Adhara estuvo delante entre los nombres femeninos y Adriel se llevó el liderato entre los nombres masculinos más registrados de la nación en 2025.
“Adhara es un nombre de origen árabe que significa 'virgen' o 'doncella'. Algunos afirman que su significado literal es 'flor de azahar', flor que representa la pureza, de ahí su derivación a la palabra 'virgen', de acuerdo con el portal web Mi bebe y yo.
Por otro lado, Adriel proviene de la palabra hebrea que significa “de Dios” o “seguidor de Dios”.
Otros apelativos masculinos más anotados en la JCE durante 2025 fueron Noah, Thiago, Sebastián, Gael, Eithan, Liam, Aarón, Emmanuel y Elian. En el caso femenino, Ailany, Isabella, Zoe, Valentina, Abigail, Alaia, Emma, Alaysha y Sofía completan la lista.