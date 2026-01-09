Adhara y Adriel, los nombres más registrados en 2025 en RD, según la Junta Central Electoral

¿María? ¿José? ¿Esther? ¿Alexander? No, ninguno de esos nombres fueron los más registrados durante 2025, conforme a la Junta Central Electoral (JCE). Sí, esos cuatro fueron importantes en 2024, pero la diferencia entre un año y otro es notoria.

Según la institución, Adhara estuvo delante entre los nombres femeninos y Adriel se llevó el liderato entre los nombres masculinos más registrados de la nación en 2025.

“Adhara es un nombre de origen árabe que significa 'virgen' o 'doncella'. Algunos afirman que su significado literal es 'flor de azahar', flor que representa la pureza, de ahí su derivación a la palabra 'virgen', de acuerdo con el portal web Mi bebe y yo.

Por otro lado, Adriel proviene de la palabra hebrea que significa “de Dios” o “seguidor de Dios”.

Otros apelativos masculinos más anotados en la JCE durante 2025 fueron Noah, Thiago, Sebastián, Gael, Eithan, Liam, Aarón, Emmanuel y Elian. En el caso femenino, Ailany, Isabella, Zoe, Valentina, Abigail, Alaia, Emma, Alaysha y Sofía completan la lista.