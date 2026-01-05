Solo 10,827 personas tienen licencias para conducir motocicletas y en RD hay 3.5 millones de motos registradas

El parque vehicular de motocicletas crece cada año en el país. Para marzo de 2025 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en sus datos abiertos, informó que había 3,587,028 unidades, un número muy superior a la cantidad de personas habilitadas para transitar en estos vehículos motorizados de dos ruedas.

Según el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en su base de datos, tras una solicitud de información, solo hay 10,827 personas con licencia para conducir motocicletas (categoría 1). Es decir: solo el 0.3 % de las personas, tomando en cuenta la cantidad de motocicletas que hay en el país, tienen la autorización legal para transitar en las calles.

La alarmante diferencia entre la cantidad de motocicletas y personas autorizadas para conducirlas, refleja, en parte, la problemática que enfrenta el país para regular y controlar este medio de transporte masivo, que a su vez lidera las estadísticas de accidentes y multas de tránsito.

Precisamente sobre esto último, desde el año 2018 a la fecha, las multas de tránsito por no usar el casco protector, una contravención exclusiva para usuarios de motocicletas, ha dominado las estadísticas por encima, incluso de ignorar el semáforo y pasar en luz roja.

Solo el pasado año, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en su apartado de datos abiertos, reveló que multó a 573,078 personas por esta violación.

Solo el pasado año, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) multó a 573,078 personas por conducir sin el casco protector.JORGE MARTÍNEZ/LD

Esta estadística también deriva en los accidentes de tránsito, ya que el año pasado, el presidente Luis Abinader reveló el 85 % de las muertes de los motorizados ocurren porque no usan casco protector y, a su vez, resaltó que alrededor del 69 % de los siniestros viales suceden debido a “imprudencias de los motoristas”.

“El 68-69% de los accidentes de la República Dominicana son de motores. Si nosotros vamos y no con esto me estoy tratando de justificar nada porque estos no han sido los datos que tenemos ahora, han sido durante los últimos 20 años. Entonces, realmente el problema nuestro está en los accidentes de motores… y el 85 % de esos accidentes de motores son los que nos llevan de las muertes, esos accidentes de motores, prácticamente todos no tienen casco. O sea, es un problema también de regulación de la cantidad enorme de motoristas que tenemos en eh en nuestro país”, expresó el mandatario durante La Semanal del 23 de septiembre del 2024.

¿Qué piden para una licencia de motor?

Según la página web del Intrant, el costo de la Licencia Categoría 1, que es la indicada para manejar motocicletas de dos o tres ruedas, tiene un costo de RD$900, más RD$600 por el certificado de no antecedentes penales.

El pago del impuesto, más la presentación física con la motocicleta a uno de los centros de expendición de licencias de tránsito, es el único requisito que dispone el Intrant.

Un detalle que llama la atención es que los conductores de estos vehículos de dos ruedas no deben someterse a un examen práctico ni teóricos para obtener el documento que los autoriza a transitar por la vía pública.

En cuanto al tiempo de realización, la entidad estima que el proceso para obtener la licencia demora una hora y media, procedimiento en el cual se realiza una evaluación médica, tipificación de sangre, la toma de un examen teórico, la captura de fotos y firma para recibir el documento que autoriza a transitar legalmente.