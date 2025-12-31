Hoyos en las calles y delincuencia: El calvario de los residentes en Bayona

Residentes en diversos sectores de Santo Domingo Oeste hacen un llamado urgente a las autoridades ante el progresivo deterioro de sus calles y la inseguridad ciudadana.

En la calle Pedro Abreu, en Bayona, los vecinos denuncian el deplorable estado de la vía y la ausencia de iluminación; aseguran que llevan más de tres meses solicitando la instalación de dos lámparas para mitigar la ola de atracos que afecta la zona debido a la oscuridad.

“Nosotros hemos enviado cartas para que arreglen la calle, limpien la cañada que está llena de basura y desechos; también pedimos lámparas porque desde hace tres meses nadie viene a colocarlas para que los ladrones no se sigan aprovechando de la oscuridad para robarnos”, explicó Jaqueline, propietaria de un colmado en la calle afectada.

Asimismo, Salvador, quien reside a pocos metros de donde inicia el deterioro de la calle, dijo que desde hace varios años la junta de vecinos y afectados han pedido que se realicen trabajos de limpieza en la cañada para evitar inundaciones durante los días de lluvias, así como el asfalto de la vía, que es producto del cúmulo de agua y el camino de tierra que ellos pueden llamar calle.

“Ya no se sabe qué hacer, será que donde las autoridades no llegan las cartas que se hacen porque nadie viene a nuestro auxilio, no nos ayudan a que tengamos una calle digna por donde pasar para que los niños no tengan que ensuciarse los pies cuando se hacen los charcos”, aseguró, mostrándose molesto por la situación.

La vía no cuenta con asfalto, sino piedras que cubren algunos hoyos que se encuentran alrededor; la tierra que se levanta con el paso de los vehículos y, en momentos de lluvia, se transforma en el charco que los incomunica de la avenida.

Por otro lado, en la avenida Coronel Fernández Domínguez, en las proximidades del Instituto Nacional de la Diabetes (INDEN), los hoyos y las inundaciones complican el tránsito.

Según los afectados, la situación empeoró luego de que una brigada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sellara por error un filtrante con asfalto, provocando que el agua se estanque cada vez que llueve.

“Eso lo han arreglado mil veces y no han podido solucionar eso porque el problema central no lo solucionan. Eso se bloqueó porque una vez que el presidente iba a pasar, le tiraron asfalto al hoyo y cada vez que llueve, al esa agua no poder correr, se acumula en un mismo lado y se tapó el otro filtrante por la basura”, manifestó Kelvin, residente en la zona.

Los denunciantes coinciden en que, a pesar de años de reclamos, las autoridades se limitan a colocar "parches" temporales que no resuelven el problema de fondo, por lo que exigen una intervención estructural y definitiva.

Otro afectado es Rafael, quien contó que desde hace tiempo una comitiva de la junta de vecinos solicitó que se realizaran trabajos de destape de filtrantes, así como asfalto de la vía para evitar los taponamientos que se producen en la avenida por el mal estado de la calle.