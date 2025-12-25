Refuerzan seguridad y controles sanitarios en el AILA ante flujo de más de 400 mil pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), atraviesa una de sus temporadas de mayor actividad del año como resultado del incremento del flujo de viajeros con motivo de las festividades navideñas.

Datos preliminares ofrecidos por las autoridades aeroportuarias indican que más de 400 mil pasajeros se han movilizado por esta terminal durante el mes de diciembre, impulsados principalmente por el retorno masivo de la diáspora dominicana para reencontrarse con sus familiares en la época navideña.

De acuerdo con estadísticas oficiales, entre el 1 y el 23 de diciembre se registró aproximadamente 425 mil viajeros, de los cuales más del 70 % corresponde a dominicanos residentes en Estados Unidos, Europa y otros países.

En términos generales, las autoridades estiman que cerca del 79 % del flujo total de pasajeros está directamente vinculado a la diáspora, lo que reafirma la tradición de regresar al país durante la Navidad.

El movimiento de operaciones aéreas se ha mantenido constante, con llegadas y salidas hacia múltiples destinos internacionales.

En los últimos días se ha observado una notable intensificación de los vuelos procedentes de ciudades estadounidenses, operados por las principales aerolíneas que cubren la ruta hacia Santo Domingo, muchas de ellas arribando con aeronaves a plena capacidad.

Aunque la celebración de Nochebuena ya transcurrió, las autoridades aeroportuarias aseguran que el flujo de pasajeros continúa elevado, ya que miles de dominicanos esperan los últimos días de diciembre para viajar y recibir el Año Nuevo 2026 junto a sus seres queridos en República Dominicana.

Uno de los factores que ha incentivado el retorno masivo de nacionales ha sido la gracia navideña otorgada por el presidente Luis Abinader, a través de la Dirección General de Aduanas, que permite la exoneración de impuestos hasta por USD 5,500 en regalos y obsequios que los viajeros traigan para sus familiares.

No obstante, algunos pasajeros aunque en menor proporción que en años anteriores han expresado quejas por retrasos en la entrega de equipajes por parte de las aerolíneas.

Asimismo, viajeros que desconocían los protocolos sanitarios han denunciado el decomiso de productos cárnicos, como carne de pavo, que traían en sus maletas para las cenas de Nochebuena y Año Nuevo.

Las autoridades explicaron que existe una prohibición del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, que impide la entrada de carne de pavo al país como medida preventiva para evitar la introducción de virus que puedan afectar la producción avícola nacional, por lo que dichos productos son decomisados en el aeropuerto.

Refuerzan seguridad aeroportuaria

Ante el significativo incremento del tránsito aéreo, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) dispuso el reforzamiento de los controles de seguridad y vigilancia en todas las terminales aéreas del país, con especial énfasis en el AILA, principal puerta de entrada al territorio nacional.

El director del CESAC, general piloto de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Emmanuel Marcelino Souffront Tamayo, explicó que estas medidas responden al notable aumento de viajeros durante la temporada navideña, en su mayoría dominicanos ausentes que retornan para compartir con sus familias.

Souffront Tamayo precisó que desde el 1 de diciembre se han implementado controles especiales en los aeropuertos internacionales del país, abarcando áreas de acceso, inspección, control y desplazamiento de pasajeros.

En el caso del AILA, por donde se proyecta el ingreso de más de 500 mil pasajeros durante la temporada, según estimaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), se ha fortalecido la vigilancia en los puntos de inspección y en las máquinas de rayos X.

El titular del CESAC destacó además el incremento del personal de seguridad en las áreas de entrada y salida, con el objetivo de garantizar la seguridad sin afectar la fluidez de las operaciones aeroportuarias ni la experiencia de los viajeros.

Llegadas continúan en aumento

En vísperas de la celebración del Año Nuevo, la llegada de viajeros por el AILA se ha intensificado considerablemente. Este jueves 25 de diciembre, miles de pasajeros arribaron a los países a bordo de vuelos comerciales procedentes, principalmente, de diversas ciudades de Estados Unidos y otros destinos internacionales.

Según datos ofrecidos por Aerodom, en los primeros quince días de diciembre se registraron más de 230 mil pasajeros y unas 4,000 operaciones aéreas a través del AILA, de los cuales el 80 % corresponde a dominicanos ausentes que regresan para celebrar las festividades en su tierra natal.

Vigilancia sanitaria reforzada

De manera paralela a los controles de seguridad, las autoridades del Ministerio de Salud Pública han fortalecido la vigilancia epidemiológica en las áreas de llegada del aeropuerto, con el propósito de prevenir la entrada y propagación de virus y enfermedades durante este período de alta movilidad aérea.

Personal médico especializado se mantiene atento a la detección de viajeros con síntomas gripales, fiebre alta o tos persistente, quienes son sometidos a evaluaciones rigurosas como medida preventiva.

En los casos sospechosos, el Departamento de Salud Pública que opera en el aeropuerto, en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, procede a reportar la situación y, de ser necesario, trasladar al pasajero a un centro de atención especializado.

Las autoridades reiteraron que estas acciones conjuntas de seguridad y salud buscan garantizar un tránsito seguro, ordenado y saludable para los miles de viajeros que entran y salen del país durante una de las temporadas más dinámicas del año.