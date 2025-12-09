En Pantoja siguen “soñando” con tener un hospital municipal

El hospital municipal de Pantoja, prometido en enero de este año por las autoridades, y que funcionaría en un antiguo laboratorio farmacéutico adquirido por el Gobierno, sigue siendo una promesa incumplida hasta el día de hoy.

El centro de salud, que se anunció como solución para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector y convertirlo en un centro médico asequible para los habitantes de la zona, todavía no ha iniciado.

Los residentes en esta comunidad tienen que trasladarse al hospital más cercano, que según los vecinos de Pantoja, se encuentra muy distante, lo que se convierte en un riesgo para su salud.

Reporteros del Listín Diario visitaron el edificio escogido por las autoridades para el funcionamiento del hospital de Pantoja para “comprobar los avances” en la edificación después de los 287 millones que, alegadamente, entregó el Gobierno a la constructora Polycana Dominicana SRL para la adaptación y terminación de la obra.

Descuido

El lugar establecido para el centro médico municipal tiene una apariencia descuidada. Hierbas y plantas abundan en todo su alrededor y una fachada maltratada por el agua y el tiempo.

No obstante, a diferencia de la visita realizada por este medio en mayo del presente año, ahora cuenta con una verja de alambres que rodea la edificación y un agente de la Policía Nacional se encuentra en la puerta custodiando el edificio.

Este agente, al ser preguntado sobre la obra, se limitó a decir que no sabía nada, pero que “de todas formas no puedo dar ninguna información a la prensa”.

Los residentes

Consultados residentes en los alrededores del edificio donde funcionaría el hospital de Pantoja, aseguraron al Listín Diario que “no han visto ninguna acción para el desarrollo del recinto de salud”, enfatizando que a pesar de los anuncios los avances “han sido nulos”.

Los mecánicos de la gomera Pantoja dijeron que nunca han visto ningún personal de construcción por la zona.

"No, por aquí no han pasado camiones ni nada, esa construcción es solo rumores porque yo no he visto a nadie con poder preocupándose por eso", dijeron.

El joven Junior Michael, habitante de la comunidad, explicó que lo que ha visto en el área de la edificación, es el tiempo de desuso del edificio y que está habitada por extranjeros.

"Yo vi que eso lo ocuparon los haitianos; yo ni creo que vayan a hacer hospital por aquí, porque eso tiene como 5 años desocupado".

Daniel, dueño de una tienda de ropa local, comunicó que esa comunidad no le interesa al gobierno.

"Al gobierno no le importa lo que pase aquí, en ese edificio no han hecho nada", dijo.

El proyecto

El proyecto cuenta con un inmueble de 4,000 metros cuadrados ubicado en la carretera La Isabela.

La estructura que se convertirá en un hospital, en su primera planta habilitará el área de emergencia con cuatro puestos de medicación, cuatro de observación y estación de enfermería.

En el segundo nivel del centro de salud se habilitarán los espacios para internamientos, con 15 habitaciones y 30 camas. Así como baño, dos estaciones de enfermería y descanso de enfermería.

En su tercer nivel se instalará el bloque quirúrgico, con sus áreas neonatal, sala de parto, dos quirófanos, esterilización, seis camas, tres de recuperación, tres de preparación, laboratorio, descanso médico y área de administración.