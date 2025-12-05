Crisis de servicios públicos afecta a Manoguayabo

Desde los pasos de camiones pesados por la carretera de Manoguayabo hasta el descuido de Caballona, esas son las distintas quejas que presentan los residentes de Manoguayabo, una comunidad de Santo Domingo Oeste.

El trayecto hacia Manoguayabo inició por el sector de Caballona, donde los residentes mostraron sus lamentos por la delincuencia y la ineficiencia en servicios básicos.

“El agua está bien, pero la luz tiene un ‘divareo’ que se va y viene, uno pagando su dinero”, expresó Fernando García. “También todos los días vemos más delincuentes. Llegando a Los Alcarrizos y en Palavé los puedes ver”, dijo.

Mientras Leonel Lara y Rafael Díaz declararon que les gustaría un mejor patrullaje de los policías, debido a la inseguridad que suelen sentir. “Tenemos un cuartel con solo tres policías. En cuanto a eso nos sentimos inseguros; antes este barrio lo patrullaban de noche. A veces, no todas las noches, viene una guagua de la policía”, ratificó.

Otro obstáculo que enfrentan los habitantes del lugar es el descuido de la recogida de basura. Según expresaron, el alcalde del municipio, Francisco Peña, “no ha hecho nada en los últimos dos años”. “Mira cómo está el frente de un barrio (refiriéndose a la basura del lugar). Ellos son ‘empleaditos’ que salen a las 6:00 y a las 7:00 ya están en su casa”, indicó Díaz sobre los horarios de trabajo de los encargados de la recogida de basura.

Mejor desarrollo

Yolanda Baret Medina, dueña de un colmado y un comedor, confirmó que la construcción de una farmacia, un supermercado o una estación de combustible ayudaría a mejorar la zona.

Baret Medina agregó que Caballona no ha tenido un desarrollo, que lo ayude a explotar todo su potencial a través de las décadas de existencia del lugar. “El único avance que encuentro es que nosotros lo hemos construido, lo hemos agrandado con pequeñas casas”, confirmó.

Irrespeto en carretera

Mientras en Manoguayabo se expresa el mismo descontento: el paso de camiones de carga pesada por la vía. La autovía tiene dos carriles y el paso de vehículos pesados provoca incomodidades entre los dueños de colmados, ferreterías y tiendas de ropa.

“Sabes que hay intereses y ellos tienen que transitar por aquí. Hay una escuela y los niños cruzan y tú sabes que eso es un peligro”, dijo Rosy Rodríguez, dueña de una ferretería, tras expresar que tiene hijos y debe tener cuidado al momento de enviarlos a la escuela.

Por otro lado, Thomas Hernández, administrador del Colmado Natural, indicó que por un tiempo hubo un letrero que señalaba a los vehículos pesados no pasar por la carretera.

“El alcalde vino y puso un letrero allá delante, pero eso nunca se ha cumplido”, indicó.

Pablo Campusano, dirigente político, reconoció que está prohibido el paso; sin embargo, confesó que la alcaldía trabaja para solucionar el problema.

“Están prohibidos los camiones pesados, pero estamos buscando la manera de colocarlos en la zona que les corresponde. Estamos buscando poner muchas cosas en orden, los camiones pasan mucho por aquí y eso provoca congestionamientos que afectan”, concluyó.