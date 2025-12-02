El pánico por la delincuencia se apodera de vecinos de San Cristóbal y obliga a cambiar sus rutinas

La gente en San Cristóbal vive con miedo.

Aseguran que los robos y atracos ocurren a plena luz del día y que salir a la calle se ha convertido en un peligro.

En sectores como Barrio Nuevo y La Piña, las quejas se repiten y reflejan un sentimiento generalizado de inseguridad, especialmente ahora que se acerca la época navideña.

Stela Santana, ama de casa de Barrio Nuevo, describe la situación como insoportable y afirma que los delincuentes operan sin importar la hora.

“La delincuencia está a la luz del día, acabando el mundo está la delincuencia en este barrio. Aquí tú tienes que salir cuidándote hasta las 12 del mediodía; aquí hay atracadores a toda hora”, dice a periodistas.

A pesar de que reconoce la presencia policial frecuente, asegura que no ha sido suficiente.

“Vemos policías en todas las zonas, pero la delincuencia como quiera se siente, ella se ve. La delincuencia aquí es la comida del día, esto aquí no se acaba”, sostiene.

Para ella, la llegada de la Navidad solo aumenta el temor: “Ahora hay que irse abajo de la cama. Aquí hay que cocinar y trancarse”.

El temor de los trabajadores

La sensación de inseguridad también afecta a quienes salen temprano a trabajar. Reyita Berigüete, vendedora de café en Barrio Nuevo, afirma que los ataques a trabajadores madrugadores se han vuelto comunes.

“Tranquilo no le puedo decir que estamos. Porque si a las 5 de la mañana van a salir los que trabajan en la zona, pues es un problema, porque van con ese sobresalto de que lo pueden atracar y ya han atracado varias veces”, explica.

Berigüete, quien abre su puesto de café a las 6 de la mañana, dice vivir con un miedo constante.

“Yo ando como con ese sobresalto porque creo que me pueden atracar y son los del mismo barrio”, lamenta. Aunque asegura que la Policía entra al sector de forma regular, siente que no es suficiente.

En el sector La Piña, la situación no es distinta. Wander Santana, motoconcho de la zona, asegura que los negocios y los ciudadanos han modificado sus rutinas por temor a ser víctimas de un asalto. “La situación por aquí está crítica en verdad, está fea. La gente anda con cinco ojos arriba”, relata.

Según cuenta, muchos establecimientos cierran temprano para evitar riesgos: “Los negocios están cerrando 9:00 o 9:30, hasta 8:45, porque esto por aquí está peligroso”.

Refuerzo de seguridad del Gobierno

Mientras las denuncias se acumulan, el Gobierno sostiene que ha reforzado las acciones para combatir la delincuencia en San Cristóbal.

Las autoridades informaron que continúan fortaleciendo los operativos de seguridad en la provincia, con un aumento del patrullaje, nuevas estrategias tácticas y una expansión del sistema de videovigilancia.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que se integraron 216 nuevos agentes policiales como parte del plan especial iniciado el 7 de noviembre, elevando a 933 el total de efectivos desplegados en la provincia.

“Estas acciones buscan preservar el orden y prevenir el delito”, dijo al conversar con periodistas tras la reunión número 117 de Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

Raful también anunció una ampliación del sistema de cámaras del 9-1-1 en San Cristóbal. Actualmente hay 412 cámaras instaladas, pero se agregarán 100 nuevos puntos de monitoreo.

Además, se incorporaron 20 camionetas y 10 motocicletas al patrullaje, con planes de integrar 15 motocicletas y una camioneta adicional en las próximas semanas.

La ministra informó que la Procuraduría General inaugurará una Fiscalía Comunitaria en Haina el próximo 16 de diciembre, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de los residentes. La reunión contó con la participación virtual del presidente Luis Abinader.