Escuela paralizada hace 11 años se convierte en refugio de delincuentes

La directora del Centro Educativo profesora Mélida Lora, ubicada en jeremías, en la provincia La Vega, Rosa de la Cruz, explicó a LISTIN DIARIO que la escuela está en estado de hacinamiento.

El plantel dispone de dos aulas divididas en ocho espacios, en donde siete de ellos reciben docencia 121 estudiantes, mientras que el otro espacio se utiliza como una pequeña oficina para psicología. Además, cuenta únicamente con dos baños, los cuales los utilizan tanto los docentes como los estudiantes, uno para las hembras y otro para varones, lo cual dificulta al desarrollo de una jornada escolar adecuada y afectan el desempeño tanto de los estudiantes como de los docentes.

La directora de la Cruz, señalo que la construcción del nuevo edificio escolar permanece paralizada desde hace 11 años, convirtiéndose en un espacio para actos delictivos. Indicó que el abandono ha provocado el deterioro de la estructura y la pérdida de materiales como pisos, bancos y una bomba sumergible.

Los padres han expresado disgusto ante el exceso de estudiantes para el poco espacio disponible, los cuales han mencionado retirar a sus hijos de ese centro, mientras que el centro continúa a la espera de una respuesta definitiva sobre la reanudación de la obra.

“Nuestra necesidad no es por lujo Estamos demasiado incómodos aquí, estamos muy mal” expreso la directora.