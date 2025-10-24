Abinader: Tormenta Melissa es el evento atmosférico de mayor efecto en el tiempo en las últimas décadas

El presidente Luis Abinader dijo que expertos han comentado que la tormenta tropical Melissa es el evento más errático que ha tocado a República Dominicana y uno de los que más tiempo ha permanecido incidiendo sobre el país.

"Es una tormenta prácticamente estacionaria y errática", dijo el presidente a los periodistas esta tarde.

El mandatario dominicano dijo que el pronóstico de los expertos es que continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional.

El presidente dijo que el gobierno atenderá y protegerá a todos los dominicanos que estén en algún nivel de peligro por los efectos de las lluvias que se han sentido en el país en los últimos dos días.

El presidente Abinader dijo que en este momento todo el gobierno y las instituciones están trabajando para proteger vidas, proteger casas y viviendas.

Dijo que el objetivo es hacer todo lo necesario para llevar normalidad a todo el territorio nacional.

Por igual dijo que el gobierno toma las previsiones de lugar para ayudar a reparar daños en producción agrícola y en las casas que han sido dañadas por los efectos de la tormenta.

Abinader señaló que se preparan para que Obras Publicas trabaje en la reparación de infraestructuras dañadas por los estragos de la tormenta Melissa.

“Nos estamos preparando, planificando para con la mayor celeridad posible llevar la normalidad al territorio dominicano”, dijo el presidente esta tarde desde el Palacio Nacional, donde habló tras una reunión con los organismos de socorro del país y su gabinete de crisis.

“Estamos ante quizá el evento atmosférico de mayor efecto en el tiempo de las últimas décadas”, insistió Abinader durante sus palabras.

En la actividad, el general retirado Juan Manuel Méndez anunció que se mantenían las medidas tomadas hasta el día de mañana, cuando se tiene previsto una nueva reunión del equipo de emergencias pero en la sede del COE.

Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología informó que la tormenta se está reagrupando para convertirse en huracán en las próximas horas.