Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ciudad

Motorista sale ileso tras caer desde elevado sobre una camioneta

El motorista transitaba por el elevado sin casco protector y en violación a Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terreste, Tránsito y Seguridad Vial, la cual prohíbe a los motoristas transitar por túneles y pasos a desnivel.

Motorista cayó sobre una camioneta.

Motorista cayó sobre una camioneta.Fuente Externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD 

Un hombre salió ileso al caer de un elevado, tras sufrir un accidente mientras se desplazaba en una motocicleta.

De acuerdo a testigos, el motorista, quien no ha sido identificado, transitaba por el elevado de avenida 27 de febrero, y cuando impactó su motocicleta cayó al vacio. Sin embargo, el hombre cayó en una camioneta que pasaba por la referida via.

El motorista transitaba por el elevado sin casco protector y en violación a Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terreste, Tránsito y Seguridad Vial, la cual prohíbe a los motoristas transitar por túneles y pasos a desnivel.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados