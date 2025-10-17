Trabajan en restablecer el tránsito en carretera Jarabacoa, tras registrarse otro derrumbe

Equipos pesados trabajan en movilizar las rocas y residuos para restablecer el libre tránsito en la carretera La Vega-Jarabacoa, luego de registrarse otro deslizamiento y derrumbe la tarde de este jueves en esta zona de la vía que es intervenida desde hace tres años.

El nuevo derrumbe se registró en la carretera Federico Basilis, vía que comunica a los municipios de Jarabacoa y La Vega, afectando el tránsito en el mismo tramo donde días atrás ocurrió un incidente similar.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Buena Vista se trasladaron al lugar atendiendo la emergencia y evaluando los daños ocasionados por el desprendimiento de tierra y rocas que obstruyen parcialmente la vía.

El coronel Batista, intendente del Cuerpo de Bomberos de Buena Vista, indicó que no se registraron lesionados ni daños a vehículos.

Las autoridades locales recomendaron a los conductores extremar precaución al transitar por la zona y de ser posible evitar el área hasta nuevo aviso, mientras se realizan los trabajos de limpieza y se garantiza la seguridad en el tramo afectado.

El tránsito permanece limitado y bajo supervisión de los equipos de emergencia que trabajan para restablecer la circulación vehicular lo antes posible.