Empresa encargada de la nueva cédula aclara no posee participación con sistema de identificación haitiano

El consorcio Emdoc, al cual le fue adjudicado suplir los materiales, equipos y servicios de la nueva cédula dominicana, aclaró este lunes que su empresa Veridos no posee ninguna participación en el sistema de identificación nacional de Haití.

Mediante una misiva enviada a la Junta Central Electoral (JCE), la empresa “Veridos”, la cual forma parte de Emdoc, indicó que ante inquietudes sobre una posible participación en el sistema de registro nacional de Haití, aclaran que no tienen responsabilidad o participación con este.

Veridos indicó que son una empresa alemana, propiedad en un 60% de Giesecke+Devrient (G+D), una compañía privada, y en un 40% de Bundesdruckerei GmbH, la imprenta federal de Alemania.

Ante esto, resaltó que el sistema de identificación nacional de Haití fue implementado y es operado por Dermalog GmbH, otra empresa alemana completamente independiente de Veridos.

Declaró que la participación de Veridos en Haití se limita al suministro del sistema y del documento de pasaportes.

“La participación de Veridos en Haití se limita exclusivamente al suministro del sistema de pasaportes y del documento de pasaporte. No proveemos ni gestionamos el sistema de identificación, ni tenemos acceso a los datos relacionados con el mismo”, explica la compañía en el documento.

Asimismo, se refirió a la referencia presentada en el proceso de licitación, donde se mencionó “la exitosa modernización de documentos de identidad haitianos, pasando de un formato mecánico a uno electrónico”.

La compañía apuntó que término “documentos de identidad” se utiliza en sentido general, incluyendo cédulas, pasaportes o licencias de conducir, y que en ese caso específico, la referencia corresponde únicamente al pasaporte haitiano.

“Queremos reafirmar que Veridos no tiene acceso a los datos personales de los ciudadanos en ninguno de los países donde opera. Además, los datos de nuestros distintos proyectos internacionales no se comparten con ningún tercero ni con ningún gobierno, salvo con el cliente final designado en cada proyecto”, especificó.