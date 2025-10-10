Conductores dicen paso a desnivel sigue siendo un caos en horas pico

Los conductores de autobuses, automóviles y motocicletas en distintos puntos del paso a desnivel de la 27 de Febrero con Isabel Aguiar, dicen que este proyecto no ha sido la solución al tránsito en la zona y esperan que el tráfico mejore cuando sea terminado el tramo en la Plaza de la Bandera.

El cruce en esta intersección señala la prohibición del giro a la izquierda, medida que la mayoría de los conductores irrespetan. Ciudadanos afirman que esta medida influye en el caos vehicular que continúa congestionado la zona en horas pico.

“El mismo tapón se siente igualito y eso no mejora porque demasiados vehículos transitan por aquí. En la mañana era un tapón grandísimo porque hicieron eso (el paso a desnivel) muy estrecho y si se queda un vehículo se para el tránsito”, indicó Pablo, un vendedor de dulces en la 27 de Febrero.

Asimismo, Andy, un conductor de la zona, contó que antes de la construcción del paso a desnivel para dirigirse a la 27 de Febrero derecho, le tomaba 40 minutos y luego de la inauguración de la obra le toma la mitad de tiempo, aunque alegó que la prohibición del giro a la izquierda perjudica a los conductores.

“En la esquina caliente había mucho tapón esta mañana (7:00 de la mañana), porque estaban cogiendo por otra ruta alternativa y entonces se congestionó demasiado. Como pusieron que no doblen a la izquierda, es un problema porque hay personas que vienen del sur y quieren coger para la Isabel Aguiar, entonces es obligatorio, tienen que coger derecho para dar la vuelta en la Plaza de la Bandera, hasta poder retornar”, expresó el conductor.

Valentino Reyes, otro conductor, aseguró que el tránsito se congestiona por la falta de conciencia de las personas al doblar a la izquierda donde está prohibido y por la sobrepoblación que tiene el municipio Santo Domingo Oeste.

“En la mañana el tránsito estaba muy congestionado desde donde trabajamos (la parada está en la esquina saliendo de la autopista 6 de noviembre); subiendo está muy congestionado porque cuando vienes de la 6 de Noviembre que por lo menos suben acá. Además, en la plaza se congestiona el tránsito porque todo se une; esperemos que pronto se busque una solución a ese caos de giro a la izquierda”, dijo Reyes, conductor de la ruta de Pintura al kilómetro 13.

Inauguración del paso a desnivel

El presidente Luis Abinader entregó el pasado miércoles el paso a desnivel en la prolongación 27 de Febrero con avenida Isabel Aguiar, una obra que permitirá diario el flujo de unos 70,000 vehículos.

La obra tuvo una inversión de USD$ 41 millones y según el gobierno fue financiada con los recursos obtenidos de la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) con el Estado.

Esta infraestructura vial tiene una longitud de 480 metros y se ejecutó en un período de 18 meses.

El paso a desnivel cuenta con 11 carriles, de los cuales cinco corresponden al tramo soterrado tipo trinchera, con una extensión aproximada de 480 metros, con una duración de 18 meses de construcción, según informaciones de las autoridades.

Todo el proyecto dispone de tres carriles en dirección oeste-este y dos en sentido contrario, separados por muros tipo New Jersey y protegidos con losas de hormigón.