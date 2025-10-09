Mi estreno al paso a desnivel de la Isabel Aguiar, del placer al caos

A un día del estreno del paso a desnivel en la intersección de las avenidas Prolongación 27 de Febrero e Isabel Aguiar (Pintura), la experiencia de entrada al Distrito Nacional no fue tan placentera como la salida hacia el Sur y Santo Domingo Oeste, que el miércoles por la tarde solo me tomó un minuto.

Llegar desde la autopista 6 de Noviembre, faltando cinco minutos para las siete de la mañana, y encontrar un tapón justo antes del paso a desnivel fue sorpresivo. Los trabajos aún no han concluido para lograr la solución vial que se proponen las autoridades.

La línea roja muestra el tapón de Pintura y la Plaza de la BanderaWaze

El GPS (Waze) me indicaba un retraso de 13 minutos. Como tenía tiempo, decidí cambiar de ruta. Tomé el carril izquierdo en dirección a Santo Domingo Oeste para retornar y entrar al paso a desnivel desde la Prolongación 27. Efectivamente, esa vía estaba menos congestionada.

Sin embargo, el tapón llegaba desde el paso a desnivel hasta la Plaza de la Bandera, justo en la intersección con la avenida Luperón. Carros, guaguas, bocinas y el semáforo en verde, suplantado por los agentes de la Digesett que haciendo señas y pitando decidían a que carril darle paso. El caos reinaba, el Waze no fue exacto, me tardé 16 minutos en el tramo.

Los agentes de la Digesett dirigían el tránsitoListín Diario

A mi izquierda, el centro de la Plaza de la Bandera estaba cubierto con hojas de zinc. Desde ahí se veían maquinarias pesadas y obreros desde temprano. Se nota que agilizan los trabajos, y así lo esperamos los conductores.

Cruzar la Luperón y tener el semáforo del Ministerio de Defensa en verde no significó nada: la fila de vehículos apenas se movía. Algunos agentes trataban de viabilizar el tránsito como podían, entre señas y pitos. Ya en la 27 de Febrero, llegar hasta la avenida Máximo Gómez me tomó otros 30 minutos.

Salir de lo que por años ha sido un caos que retrasa a miles de conductores es el objetivo de las autoridades con la inauguración de este nuevo paso a desnivel en el tramo de la denominada "Pintura". Ojalá los trabajos continúen a ritmo acelerado.

El miércoles el presidente Luis Abinader entregó el paso a desnivel, una obra financiada con los recursos obtenidos de la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) con el Estado. El proyecto tuvo un costo aproximado de 41 millones de dólares, y fue terminado en 18 meses.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que en el segundo trimestre de 2026 se entregará la continuidad de esta obra: el paso a desnivel de la avenida Gregorio Luperón, debajo de la Plaza de la Bandera.

Entre las cinco y seis de la tarde del miércoles, la denominada hora pico, el tránsito de manera fluida en PinturaJorge Martínez / LD